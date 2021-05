Dalle 18 di oggi 27 maggio è il nuovo patron della nostra gloriosa squadra di calcio. Auguri anche per il suo 65° compleanno. Si è fatto proprio un bel regalo

SAN BENEDETTO – L’imprenditore Roberto Renzi da questo momento o meglio dalle 18 è ufficialmente presidente e proprietario della Sambenedettese Calcio. C’è stato detto che ha fatto tutto per bene, oltre ai 440 mila euro ha subito liquidato le spese amministrative e lo stesso notaio. In pratica quasi 20 mila euro. Ci aspettiamo adesso la convocazione per la sua prima conferenza stampa.

I nostri migliori auguri (anche per il suo compleanno) a lui e naturalmente alla nuova Sambenedettese Calcio per un futuro finalmente degno del suo blasone

