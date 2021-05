Dal 7 giugno al 14 agosto al Parco Cerboni di San Benedetto del Tronto e al Parco dello Sport di Grottammare si svolgeranno attività estive gratuite per i partecipanti, con giochi e divertimento assicurato

di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quella che sta ormai per giungere al termine è stata una stagione sicuramente complessa ma che i centri minibasket sono riusciti a portare al termine senza mai fermarsi, garantendo ai bambini della riviera il giusto svago e divertimento in tutta sicurezza.

Non sono ancora terminati i corsi di minibasket organizzati dalla Sambenedettese Basket e da Grottammare Basketball, ma già tutta l’attenzione è rivolta al “Minibasket Summer Camp”, in una edizione 2021 che si svolgerà in formato XXL.

Le attività motorie estive sono previste dal 7 giugno al 14 agosto al Parco Cerboni di San Benedetto del Tronto e al Parco dello Sport di Grottammare, e non avranno alcun costo per i partecipanti. Meravigliosi giochi e divertimento sono garantiti grazie alla presenza di istruttori federali altamente qualificati della Sambenedettese Basket e di Grottammare Basketball.

Per partecipare sarà sufficiente contattare il numero di telefono 3272374638 e presentarsi in uno dei due campi sopra citati; tutta l’attività, come detto, sarà gratuita, e l’unico obiettivo che vuole essere raggiunto dagli organizzatori è quello di riuscire ad avvicinare quanti più bambini possibili al mondo del basket.

