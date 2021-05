Mercoledì 2 giugno si replica ci sarà nuovamente la possibilità di uscite gratuite di un’ora in barca a vela, in compagnia degli istruttori qualificati del Circolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo avuto in occasione del primo Open Day di vela, mercoledì 2 giugno si replica. Il Circolo Nautico Sambenedettese offre nuovamente la possibilità di uscite gratuite di un’ora in barca a vela, in compagnia degli istruttori qualificati del Circolo.

Si tratta di un’occasione imperdibile per provare l’ebbrezza di andare a vela e scoprire i nuovi corsi. L’appuntamento è fissato presso il circolo nautico Ragn’a vela (concessione 71) previa prenotazione ai numeri di telefono 3405203871 e 3286176123.

