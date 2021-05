ROMA – Al Teatro Makkekomico di Roma lunedì 24 maggio si sono svolte le selezioni nazionali di “Cabaret Amore Mio!” per il 2021, decretando un grande successo per l’Associazione Lido degli Aranci. Alle selezioni, finalmente live, hanno preso parte tredici ragazzi provenienti da tutta Italia, preparati ed entusiasti nel partecipare a questo evento che per Grottammare è fiore all’occhiello. Il Festival è il più longevo d’Italia che ha visto negli anni la partecipazione di moltissimi artisti, oggi molto famosi. Un Festival che regala al vincitore anche premi importanti: 1000 euro messi in palio dall’Amministrazione Comunale e tre serate retribuite a cachet corrente messe in palio dall’Associazione Lido degli Aranci.

Amici come Stefano Vigilante, presentatore ufficiale proprio delle 2 serate estive delle finali del “Cabaret Amore Mio!”, e Barbara Foria, erano presenti alle selezioni, ben felici d’incontrare la delegazione associativa che ha effettuato la trasferta, insieme ai saluti ricevuti anche dal vincitore del Festival edizione 2018 Claudio Sciara.

Il Presidente Alessandro Ciarrocchi: “Un grande grazie all’Amministrazione Comunale per averci dato la possibilità di recarci nella Capitale alla ricerca di nuovi comici e bravi cabarettisti, nonostante le molte restrizioni ancora in corso. Dopo più di un anno di fermo forzato tutta l’Associazione non vedeva l’ora di rimettersi in moto, insieme anche all’Amministrazione Comunale con a capo il nostro Sindaco Enrico Piergallini. Tutti entusiasti nell’affrontare questa giornata che ha regalato, grazie al Laboratorio Teatrale curato dall’instancabile amico Alessandro Mancini, la scoperta di molti giovani esordienti, che su quel palco hanno dato il meglio di sé nella loro esibizione. Siamo abituati – grazie alla collaborazione che abbiamo più che trentennale con l’Amministrazione – ad effettuare selezioni live in diverse parti d’Italia ogni anno. Quest’anno, visto il periodo, abbiamo effettuato un’unica tappa a Roma, sicuri che dal prossimo anno potremo ritornare alle classiche selezioni live in giro per tutta Italia. Oltre a questa giornata di selezioni “itineranti” molte altre iscrizioni sono arrivate, in questo anno particolare, via mail. Alla scadenza delle iscrizioni, prevista per fine maggio, i video saranno visionati dalla Giuria del Festival e si procederà alla selezione dei comici che si sfideranno nelle 2 serate di luglio. Vi aspettiamo il 30 e 31 Luglio a Grottammare, nella nuova Area dedicata allo Spettacolo “Parco Arena Sisto V”, nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza, pronti per farvi tornare a ridere di gusto e rivivere lo Spettacolo”.