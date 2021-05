Un progetto realizzato con la collaborazione di Laura Di Pietrantonio: La Box “Viaggio nel Gusto” è un bel modo per promuovere le nostre eccellenze, potrai prenotarla nelle strutture turistiche partner di Riviera Oggi Estate. Info al numero 366 3033722

Quest’anno i nostri partner potranno offrire un servizio in più: oltre ad informare i loro clienti riguardo gli eventi della settimana, potranno proporre loro La Box “Viaggio nel Gusto” per portare via con sé il meglio dell’enogastronomia locale.

La nostra terra è bella da visitare, ma anche da mangiare. Parola di Laura Di Pietrantonio, che sta realizzando un prodotto speciale: tipicità della nostra terra in formato La Box.

Un progetto a cui pensiamo da tanto e che non vediamo l’ora di condividere con i nostri Partner di sempre: le strutture turistiche partner di Riviera Oggi Estate.

