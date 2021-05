SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 28 maggio, in diretta streaming sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di “I luoghi della scrittura”, a partire dalle 18.30, gli scrittori Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo saranno ospiti dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura”, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021“, dove presenteranno il loro ultimo libro “Il diritto dei lupi” (Einaudi). L’evento, organizzato da I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi in collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare, è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e ha il sostegno di BPER Banca. Converserà con gli autori Antonella Roncarolo.

Tra il legal thriller e l’hard boiled, “Il diritto dei lupi” è un romanzo pieno di suspense ambientato nell’antica Roma dell’80 a. C., in cui Cicerone è al suo primo processo importante e un ex centurione sarà alle prese con un’indagine sporca. Avvolti nelle tenebre della Suburra, quattro sicari irrompono in un lupanare dove si sta svolgendo un festino. La strage si consuma in pochi minuti: tra i morti c’è un aspirante senatore. E proprio come oggi New York o Londra, anche l’antica Roma si rivela una capitale del mondo, una metropoli violenta dove denaro, vizio e politica si intrecciano senza sosta.

