PORTO SAN GIORGIO – Ottime notizie per Volley Angels Project provengono dalla Coppa Italia Divisione Femminile, nella quale due squadre della società rossoblù hanno superato la prima fase, qualificandosi per il turno successivo. La Farmacia Cisbani ha ottenuto il pass superando nell’ultima gara Monte Urano per 3-1 (25-12; 25-18; 17/25; 25/17) e agguantando in extremis la seconda posizione in classifica.

È stata una partita interessante dal punto di vista agonistico, con le due squadre a darsi battaglia poiché entrambe avevano ambizioni di classifica. Alla fine l’hanno spuntata le ragazze di Luigina Di Ventura che al termine dell’incontro hanno festeggiato l’ottimo risultato raggiunto. Questa la formazione della Farmacia Cisbani scesa in campo: Bastiani, Bracalente (L), Carloni, Ciccalè, Felici, Gennari, Macchini, Massi, Orsili, Pediconi, Scagnoli. All.: Di Ventura. Domenica pomeriggio, nel primo turno della seconda fase, le rossoblù affronteranno in trasferta la Maga Game Ascoli Piceno.

Missione compiuta anche per la Tecnolift, capolista indiscussa del proprio girone senza perdere nemmeno un set. L’ultima partita, disputata alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, ha visto le rossoblù di Anita Garagliano prevalere sulla Olians Plast – Trifase 1 per 3-0 (21, 22, 14), al termine di un match molto equilibrato, specialmente nei primi due set. La maggiore esperienza delle atlete della Tecnolift ha fatto la differenza nei momenti decisivi della partita, prima di dilagare nel terzo gioco. Questa la formazione: Abbiati, Colombo, Cupidio, De Carolis, De Pol, Garagliano, Onofri, Pepa, Pompei. All.: Garagliano.

Sabato 29, alla palestra Borgo Rosselli, la Tecnolift riceverà la visita della Volley Valley 4 U per il primo turno della seconda fase di questo campionato territoriale, istituito per ovviare alle problematiche sanitarie che avevano reso impossibile la disputa dei previsti campionati di divisione territoriale.

Da lodare anche la partecipazione della giovanissima formazione della Axis-Mrs che stanno proseguendo il loro cammino di crescita, seguite da Luigina Di Ventura. La squadra è composta da Castellucci, Cicchinè, Di Clemente, Di Santo, Guenci, Persano, Pomioli, Procaccini, Ricci, Tawiah. Sabato 29 maggio la prima gara della seconda fase vedrà le rossoblù affrontare Monte Urano in trasferta.

