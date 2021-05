SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono le attività di ARCA Adriatica, il progetto europeo di cui il Comune di San Benedetto del Tronto è partner e che incentiva la cooperazione territoriale tra Italia e Croazia per fare del patrimonio naturale e culturale una leva per uno sviluppo territoriale sostenibile e più equilibrato valorizzando i patrimoni materiali e immateriali, l’ambiente e la cultura dei luoghi legati alle realtà marinare dell’area adriatica su cui si affacciano i due Paesi.

Il 20 maggio è tornato a riunirsi in presenza, presso l’hotel Relax, il Centro di Eccellenza costituitosi a San Benedetto del Tronto per supportare il Comune la realizzazione delle attività previste dal progetto ARCA Adriatica. Fanno parte del Centro di eccellenza 21 rappresentanti di realtà imprenditoriali, associazioni culturali e di promozione turistica, istituzioni scolastiche.

Si è fatto il punto sulle azioni in corso di realizzazione o già realizzate come i 13 pannelli turistici dislocati in vari punti d’interesse in lingua inglese e italiana, l’istituzione del Centro di Promozione locale, il restauro di due barche di valore storico-culturale, il confezionamento di due video promozionali della città e di una brochure turistica.

Nella riunione del 20 maggio il Comune, presente con i suoi funzionari del Servizio Europa, ha illustrato la possibilità di costituire, tra i componenti del Centro di Eccellenza, un’Associazione Temporanea di Scopo che consentirebbe di semplificare la procedura di attuazione delle tante iniziative in programma come la preparazione di un pacchetti turistici e la promozione dell’offerta turistica attraverso i canali classici e quelli più innovativi.

