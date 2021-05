SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Giunta comunale ha approvato la proposta del Sindaco di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana attraverso l’ampliamento dell’orario di servizio di tutti gli operatori della Polizia Municipale, esteso alle ore serali e notturne, e l’utilizzo del personale, oltre il turno ordinario di servizio pomeridiano, per l’effettuazione di servizi straordinari richiesti da Prefettura e Questura per l’emergenza Covid o altre necessità in tema di sicurezza urbana”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto in una nota diffusa il 26 maggio: “Le risorse per questo lavoro aggiuntivo, che è stato proposto con ottimi risultati anche nelle passate stagioni estive, viene finanziato con parte dei proventi delle violazioni al Codice della strada”.

