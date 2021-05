di Gianluigi Clementi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo oltre un anno di lockdown si comincia a riassaporare la sensazione di libertà; per celebrare la progressiva riconquista degli spazi aperti, oscurati e dimenticati dalla pandemia, il Lions Club “Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano” ha promosso il concorso fotografico “Abruzzo in libertà”, un invito a scattare fotografie della Regione: foto che raccontano del mare o dei monti, ma anche delle colline o di angoli incontaminati che si (ri)scoprono tra paesi e borghi delle quattro province abruzzesi.

Il concorso, patrocinato dal “Touring Club Italiano – Club di territorio di Pescara”, è aperto a tutti gli appassionati della fotografia, professionisti e non (unico requisito richiesto è la maggiore età). È consentito effettuare scatti con fotocamere professionali, con le compatte ma anche con lo smartphone, l’importante è cogliere un’istantanea che parli al cuore e che sappia interpretare la passione per il viaggio e per la libertà.

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola foto, a colori o in bianco e nero; non sono ammessi fotomontaggi, foto con margini o con contenuti offensivi della pubblica morale o inneggianti alla violenza. Il materiale inviato e la fotografia (ovviamente inedita) vincitrice saranno valutati in completo anonimato; ad ogni fotografia verrà attribuito un numero, e il nominativo dell’autore sarà svelato solo a scelta avvenuta.

La quota di iscrizione è di 10 euro, e deve essere versata tramite bonifico bancario sull’IBAN IT20U0708677020000000016543 intestato al Club Lions organizzatore, indicando, oltre al proprio nome e cognome, la causale “Quota di partecipazione Concorso Fotografico”. Una copia del versamento e la foto in formato JPG devono essere spediti entro e non oltre le 23:59 del 5 giugno a questo indirizzo e-mail: lionsclubrosetovalledelvomano@gmail.com. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il titolo del concorso “Abruzzo in libertà”; nel testo della mail si dovrà scrivere nome e cognome dell’autore, il titolo della foto, il luogo in cui è stata scattata e un breve commento.

Le foto pervenute saranno valutate dalla Giuria presieduta da: Elio Torlontano, Console regionale del Touring Club Italiano per l’Abruzzo e Coordinatore del Club di territorio di Pescara; Riccardo Celommi, pittore; Piero Del Governatore, fotografo professionista; Mirella Lelli, giornalista professionista; Daniela Faraone, avvocato e Presidente del Lions Club promotore del concorso; Vincenzo Arangiaro, architetto – presidente della Commissione Lions organizzatrice del concorso.

Al primo classificato del concorso andrà un premio in denaro di 300 euro, al secondo una coppa e al terzo una medaglia. Sono previsti, invece, attestati di merito per i primi dieci classificati. La cerimonia di premiazione si terrà entro il mese di giugno 2021 con la proiezione di tutte le foto pervenute, senza alcuna esclusione.

Il regolamento completo è scaricabile dalla pagina Facebook “Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.