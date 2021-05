SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un week end denso di soddisfazioni per i portacolori della Collection Atletica Sambenedettese, con ottime prestazioni da parte degli “Orange” anche in occasione della seconda fase dei Campionati di società marchigiani Assoluti svoltisi nell’impianto rivierasco.

Su tutti spicca l’eccellente risultato ottenuto da Edoardo Silvestri, che sfiora il muro dei 7 metri nel salto in lungo, atterrando a 6,99, misura che costituisce il nuovo primato sociale assoluto e che migliora il suo fresco record di 7 centimetri ottenuto a Rieti un mese fa.

Silvestri agguanta il primato all’ultimo salto e la sua performance esalta il compagno di squadra, anche lui junior, Mattia Polini che salta 6,54 sbriciolando il suo record personale.

Nel mezzofondo, l’allievo Samuele Mattioli è giunto terzo nei 1500 metri, primo di categoria, correndo in 4’20”74, crono con il quale ha stabilito il nuovo primato sociale allievi, migliorando il precedente record detenuto da Lorenzo Corsini che risaliva al 2016.

Buone notizie anche dal settore velocità con una pioggia di personal best: nei 100 metri tra le donne Sofia Straccia corre in 13”32, migliorandosi anche negli 800 con 2’29”92, Matilde Pesci in 13”41, oltre a siglare un significativo personale nel lungo con 5,08 e Martina Minuto in 14”51. Tra gli uomini, tutti crono in miglioramento nei 200 metri: 24”75 Riccardo Romagnoli, 24”90 Michele Mazza, 24”97 Lorenzo Ciarrocchi e 25”04 Matteo Casalboni .

Nella staffetta 4 x 400, la Collection giunge seconda in 3’49”17 grazie alle frazioni di Mattia Polini, Samuele Mattioli, Michele Mazza e Matteo Collini.

Nel settore lanci, buona prova di Martha Di Girolamo che lancia il martello a 31,49, mentre Giulia Iozzi nel giavellotto scaglia l’attrezzo a 23,70. Nelle gare di contorno della cateria Allieve, Erika Mignini vince la gara del getto del peso migliorandosi con 9,64, oltre a lanciare il giavellotto a 25,12.

Nelle gare di contorno della categoria Cadetti, nell’alto Davide Domenichetti salta 1,45 ed Emil Bagnara 1,40, mentre nel giavellotto si migliorano Alisya Spinozzi con 17,40 e Mirea Candellori, che lancia a 16,32. Da segnalare infine il tempo di 1’02”80 ottenuto dalla sambenedettese Emma Silvestri, quest’anno in forza all ‘Atletica Rieti Andrea Milardi, nella gara dei 400 metri ad ostacoli.

