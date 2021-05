SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale in Riviera.

Il 5 giugno il Circolo dei Sambenedettesi procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione che avrà il compito di guidare il sodalizio fino al 2024. A tre anni dall’elezione a presidente di Rolando Rosetti, è stata dunque convocata, alle 10 del mattino di sabato 5 giugno, presso la sede di via Bragadin, 1 (Primo piano del mercato ittico) l’assemblea dalla quale dovrà nascere il nuovo vertice del circolo.

“Coloro che volessero partecipare – fanno sapere dalla segreteria del Circolo – devono rinnovare la propria iscrizione entro lunedì 31 maggio. L’invito è valido sia per i soci che hanno rinnovato la quota per il 2021 che per coloro che volessero iscriversi per la prima volta.Il tutto in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’importante realtà cittadin

