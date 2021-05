Le atlete della società sangiorgese hanno preso parte a ben tre tornei tra i tanti che si sono svolti in tutta Italia e che assegnavano gli ultimi punti disponibili per accedere alla finale

PORTO SAN GIORGIO – Ottimi risultati per la Asd King of the Beach di Porto San Giorgio nell’ultima settimana di tornei valevoli per la classifica del campionato italiano per società, che avrà il suo atto finale a Bibione nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Le atlete della società sangiorgese hanno preso parte a ben tre tornei tra i tanti che si sono svolti in tutta Italia e che assegnavano gli ultimi punti disponibili per accedere alla finale.

Risultati molto soddisfacenti sono arrivati dalle coppie che hanno disputato i tornei di Roma, con l’inedita coppia Rocci-Minacci che ha vinto nella categoria Silver e con la doppietta fatta registrare nella categoria Gold il giorno successivo. Rocci-Indoni hanno vinto il torneo, mentre Restaldi-Sorgentone hanno conquistato il terzo posto, sfoderando ottime prestazioni nel corso dell’intera competizione.

A Salice, in Lombardia, invece, si sono difese con grande cipiglio Artioli e Molteni ,che hanno ben figurato nel torneo della categoria Silver, al cospetto di molte altre coppie in gara. Tutte queste formazioni dell’Asd King of the Beach hanno conquistato l’accesso alla finale e, favorite anche dall’arrivo della bella stagione, proseguono in spiaggia la preparazione in vista delle sfide decisive.

