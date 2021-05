GROTTAMMARE – Una bella iniziativa per i giovanissimi Scout del gruppo parrocchiale San Pio V di Grottammare, autori della sistemazione della grande aiuola rotonda del tratto pedonale del Lungomare De Gasperi, nell’ambito del progetto che gli stessi hanno voluto intitolare “Buoni cittadini crescono” .

Nell’ambito di un’attività parallela al progetto, i “Castori” hanno espresso anche le loro emozioni. Ecco alcuni pensieri: “Noi Castori siamo tutti insieme. Adesso è primavera e piantiamo l’aiuola per la bellezza della nostra città. Come ci insegnano i genitori, la scuola, gli scout per diventare buoni cittadini”.