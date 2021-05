La squadra rivierasca allenato da Roncarolo ha battuto 65 a 62 il Civitabasket Civitanova. Venerdì 28 maggio affronterà in trasferta Porto Sant’Elpidio, primo in classifica e imbattuto

GROTTAMMARE – Grottammare Basketball batte 65 a 62 il Civitabasket Civitanova e conquista la vittoria nell’esordio in casa. Tanta emozione ad inizio gara per tutti i giovani biancocelesti orgogliosi di dover rappresentare la città della Perla dell’Adriatico come unica formazione rivierasca nel Campionato di Promozione Marche.

Dopo un inizio contratto i grottammaresi disputavano un ottimo primo tempo chiudendo sul +13. Secondo tempo di maggiore sofferenza con il Civitanova che provava a riavvicinarsi con diversi canestri da 3 punti. Al termine di un finale combattuto esplodeva la gioia degli atleti del Grottammare Basketball che hanno così agganciato proprio il Civitabasket al secondo posto in classifica di un campionato breve ma avvincente.

Un grande successo dentro e fuori dal campo per Grottammare Basketball (nonostante le gare siano disputate purtroppo ancora a porte chiuse); è infatti sempre più acceso in città l’interesse per il basket; grazie a dei ragazzi giovanissimi (tutti nati a partire dal 2000) che lottando stanno onorando e portando in alto il nome di Grottammare.

La società in particolare ringrazia quanti hanno fatto si che il sogno di poter disputare le gare casalinghe presso l’impianto di Grottammare diventasse possibile (Istituto Fazzini-Mercantini, Amministrazione Comunale e Provinciale) e dà appuntamento ai propri tifosi per la sfida di venerdì 28 maggio alle ore 21.30 sul Campo del San Crispino Porto Sant’Elpidio, primo in classifica e imbattuto. Come al solito ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Grottammare Basketball per tutti i sostenitori ed appassionati.

Grottammare Basketball: Dimarti 1, Piserchia 13, Castorino 5, Lanciotti, Acciarri 2, Vannucci, Di Berardino, Consorti 2, Merlini 25, Cianci, Ortu 10, Quinzi 7. All. Roncarolo

Civitabasket Civitanova: Ninonà 13, Markovic, Marcantoni 17, Pecorari, Lucci 7, Sabatini 12, Di Matteo 8, Soricetti 4, Bindelli, Mignani 1. All. Carmenati

Parziali: 20-12 19-14 15-21 11-15

Progressivi: 20-12 39-26 54-47 65-62

Usciti per 5 Falli: Sabatini (Civitabasket)

Arbitri: De Angelis e Nanayakkara Mandala Kankanamge.

