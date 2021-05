Nel Girone B: 1°successo stagionale ed interno dell’Azzurra Colli che batte (2-0) Valdichienti (al 2°ko consecutivo) ed aggancia a quota 5 grottammaresi (al 2°ko nelle ultime 3 gare, il 4°stagionale, il 3°interno) battuti (0-2) in casa dall’Atletico ascolano (al 2°successo consecutivo, il 4°nelle ultime 5 gare) che consolida primato ed allunga in testa portandosi a lunghezze sui sangiustesi (al 4°pari consecutivo, il 5°nelle ultime 6 gare) che pareggiano 0-0 al Ciarrocchi contro i portodascolani (al 1°pareggio e 1°punto interno). Nel Girone A, nell’anticipo del sabato termina 0-0 il big match tra la capolista Forsempronese (al 2°pari consecutivo e stagionale, il 1°interno) e l’Atletico Gallo, sorpassato dall’Anconitana (che ad oggi sarebbe nella Final four) che si riscatta espugnando (0-1) Senigallia, ri-salendo al 2°posto a -1 dalla vetta.

INFO ECCELLENZA

LE AVENTI DIRITTO ALLA SERIE D 2021-2022 – A fronte di 18 retrocessioni, saliranno dall’Eccellenza 24 squadre, portando così l’organico delle aventi diritto, per la stagione 2021-2022, a 171 squadre, 9 gironi potenziali da 19 squadre. Lo scorso anno però, ad esempio, per arrivare a quota 166 sono stati effettuati 6 ripescaggi, circostanza che, quest’estate, non avverrà sicuramente.

Dall’Eccellenza, dopo la ripartenza, verranno promosse 24 squadre così suddivise:

– 3 promozioni in serie D per la Lombardia.

– 2 promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto.

– Una promozione per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e

Trento/Bolzano (Treantino Alto Adige).

– Nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia ed Umbria.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” in Eccellenza. Per il Campionato e la Coppa Regionale d’Eccellenza, le squadre partecipanti, nella prossima stagione 2021/22 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2001, uno nato nel 2002 ed un altro nel 2003.

ECCELLENZA MARCHE 2021-LA RIPARTENZA:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO-Le squadre ancora imbattute sono solo 2 ed entrambe del Girone B: Atletico Ascoli (4 successi: 2 interni e 2 esterni e 3 pareggi: 2 interni ed 1 esterno) e Sangiustese (2 successi esterni e 5 pareggi: 3 interni e 2 esterni) con 7 risultati utili consecutivi a testa.

L’unica squadra ancora a secco di vittorie è il Montefano (4 pareggi interni e 3 ko esterni).

La 7a giornata (2a di ritorno) del mini GIRONE A va in archivio con 2 successi (di cui 1 esterni) ed un solo pareggio (a reti bianche). solo 2 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 7°turno.

In testa rimane la Forsempronese che sale a quota 14 con un + 1 sull’Anconitana (che ad oggi sarebbe nella Final four) ora di nuovo 2a e +2 sull’Atletico Gallo, 3°.

Primo pareggio interno per la Forsempronese (al 2°pari consecutivo e stagionale)

Primo successo interno per la Jesina (al 2°successo consecutivo e stagionale)

Risultati 7a giornata (2a di ritorno) GIRONE A di domenica pomeriggio 23 maggio 2021 a porte chiuse:

Forsempronese-Atletico Gallo Colbordolo (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 22 maggio) 0-0

Jesina-Montefano 1-0 (9′ Nicola Moretti)

Vigor Senigallia-Anconitana (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale 12 di ÈTv Marche) 0-1 (7′ Kerjota)

CLASSIFICA GIRONE A:

Forsempronese 14,

Anconitana 13,

Atletico Gallo Colbordolo 12,

Jesina 8,

Vigor Senigallia 5,

Montefano 4.

Prossimo turno, 8a giornata (3a di ritorno) Girone A di domenica 30 maggio 2021 alle ore 16,30 a porte chiuse:

Anconitana-Forsempronese (Gara che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale 12 di ÈTv Marche; all’andata 0-2 per la Forsempronese)

Atletico Gallo Colbordolo-Montefano (All’andata 1-1)

Vigor Senigallia-Jesina (All’andata 1-1)

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone A

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è l’attaccante Denny Carsetti della Vigor Senigallia con 4 centri (di cui 1 su rigore).

Alle sue spalle troviamo: Enrico Bartolini dell’Atletico Gallo Colbordolo, Massimo Conti della Forsempronese e Mastronunzio (un rigore trasformato) del Montefano con 3 gol a testa.

Completano attuale podio: Barattini, Nicola Camilloni e Filippo Pagliardini della Forsempronese, Luca Magnanelli e Marabese dell’Anconitana, Manuel Muratori e Rizzato dell’Atletico Gallo Colbordolo, Filippo Papa (un rigore trasformato) della Jesina e Denis Pesaresi (un rigore trasformato) della Vigor Senigallia con 2 centri ciascuno.

Alle spalle del podio ci sono: Giacomo Calvaresi e Garulli dell’Atletico Gallo Colbordolo, Gianfranco D’Errico, Andrea Lazzari e Pierfederici della Vigor Senigallia, Falconieri, Frinconi e l’attaccante albanese Kerjota dell’Anconitana, Luca Marongiu e Davide Zandri della Forsempronese e Martedì della Jesina, tutti con una rete a testa.

La 7a giornata (2a di ritorno) del mini GIRONE B va in archivio con 2 successi (di cui 1 esterno) ed un solo pareggio (a reti bianche). 4 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 7°turno.

In questa 7a giornata è stata realizzata una doppietta firmata dal centrocampista Federico Traini (Atletico Azzurra Colli; salito a 2 centri stagionali).

Atletico Ascoli (al 2°successo consecutivo, il 4°nelle ultime 5 gare) resta da solo in testa ed anzi allunga, portandosi a +4 sulla Sangiustese (al 4°pari consecutivo, il 5°nelle ultime 6 gare) ed a +5 sul Valdichienti Ponte (al 2°ko consecutivo, il 3°stagionale, il 2°esterno).

Primo successo stagionale ed interno per l’Atletico Azzurra Colli.

Primo pareggio e 1° punto interno per il Porto D’Ascoli (al 3°pari stagionale)

Risultati 7a giornata (1a di ritorno) GIRONE B di domenica pomeriggio 23 maggio 2021 a porte chiuse:

Atletico Azzurra Colli-Valdichienti Ponte 2-0 (16′ Federico Traini, 43′ ancora Federico Traini ma stavolta grazie ad un rinvio errato del portiere ospite Tavoni, con pallone che ha colpito il centrocampista locale infilandosi in rete. Al 49′ espulso Stefano Ferrari dell’Azzurra Colli per doppia ammonizione)

Grottammare-Atletico Ascoli 0-2 (37′ Gianluca Adami, 60′ Lion Giovannini. Espulsi: al 50′ direttamente dalla panchina Jari Iachini dell’Atletico Ascoli per proteste ed al 94′ Davide Traini del Grottammare per doppia ammonizione)

Porto d’Ascoli-Sangiustese 0-0

CLASSIFICA GIRONE B:

Atletico Ascoli 15,

Sangiustese 11,

Valdichienti Ponte 10,

Porto d’Ascoli 9,

Grottammare 5,

Atletico Azzurra Colli 5.

Prossimo turno, 8a giornata (3a di ritorno) Girone B di domenica 30 maggio 2021 alle ore 16,30 a porte chiuse:

Sangiustese-Atletico Azzurra Colli (All’andata 3-2 per la Sangiustese)

Porto d’Ascoli-Grottammare (All’andata 1-0 per il Porto d’Ascoli)

Valdichienti Ponte-Atletico Ascoli (All’andata 1-2 per l’Atletico Ascoli)

All’andata al Comunale Filippo Pirani è finita 0-1 (68′ Francesco Petrini) per il Porto d’Ascoli.

Oltre al match d’andata, le due squadre rivierasche si erano già affrontate in questa stagione sempre alla 3a giornata (giocata domenica 11 ottobre 2020) d’Eccellenza Marche (Campionato poi sospeso causa covid dopo sole 5 giornate e non più ripreso) al Comunale Marcello Ciarrocchi era finita 0-0.

La scorsa stagione (2019/20) sempre in Eccellenza Marche (8a giornata d’andata di domenica 11 ottobre 2020) al Comunale Marcello Ciarrocchi di Porto d’Ascoli finì 0-0.

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone B

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori ci sono: Mauro Iori ed Edoardo Mariani dell’Atletico Ascoli e Federico Palmieri (3 rigori trasformati) del Valdichienti Ponte con 3 gol a testa.

Alle loro spalle troviamo: Gianluca Adami (un rigore trasformato) e Filiaggi (un rigore trasformato) dell’Atletico Ascoli, Matteo Ercoli e Massimo Ganci della Sangiustese, Dylan Mascitti del Grottammare, Napolano del Porto d’Ascoli, Ruzzier e Davide Testa della Sangiustese e Federico Traini dell’Atletico Azzurra Colli con 2 reti ciascuno.

Completano attuale podio: Andrea Carminucci (un rigore trasformato) e De Panicis del Grottammare, l’attaccante ucraino Chornopyshchuk, Leonardo Giri ed il difensore centrale argentino Monserrat del Valdichienti Ponte, Ciabuschi (un rigore trasformato), Polisena (un rigore trasformato) e Sosi dell’Atletico Azzurra Colli, Davide Cinaglia, Daniele Orsini e Francesco Petrini del Porto d’Ascoli ed Ilario Gabrielli e Raffaello dell’Atletico Ascoli, tutti con un gol a testa.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Vittorie: una (2-0 interno con l’Atletico Azzurra Colli alla 4a giornata)

Pareggi: 2 (entrambi esterni e per 1-1: a Sant’Egidio alla Vibrata [Teramo], sul campo dell’Atletico Ascoli alla 2a giornata e a Montegranaro [Fermo] sul campo della Sangiustese alla 6a)

Sconfitte: 4 (0-2 interno con la Sangiustese alla 1a giornata, 0-1 interno col Porto d’Ascoli alla 3a, 2-0 a Monte San Giusto [Macerata], sul campo del Valdichienti Ponte alla 5a e 0-2 interno con l’Atletico Ascoli alla 7a)

Gol fatti: 4 (2 in casa e 2 in trasferta; 1 su rigore) con 3 diversi marcatori: Andrea Carminucci (su rigore), De Panicis (1) e Dylan Mascitti (2).

Gol subiti: 9 (5 in casa e 4 fuori)

Differenza reti: -5 (4-9)

Capocannoniere: Dylan Mascitti con 2 gol.

Punti interni: 3 (su 4 gare interne), frutto di un successo e 3 ko interni.

Punti esterni: 2 (su 3 gare esterne), frutto di 2 pareggi esterni ed un ko.

Espulsioni (di giocatori): 4 (Gianluca Mancini per fallo da ultimo uomo alla 5a giornata, Andrea Carminucci per accese proteste, sempre alla 5a, Valerio Curzi per doppia ammonizione alla 6a giornata e Davide Traini per doppia ammonizione alla 7a giornata).

Ammonizioni (di giocatori): 23.

Media inglese: -10.

MINI-CALENDARIO GROTTAMMARE RIPARTENZA ECCELLENZA MARCHE 2021:

ANDATA– 1a Giornata, domenica pomeriggio 11 aprile: Grottammare-Sangiustese 0-2 (30′ Davide Testa, 51′ Ruzzier); 2a Giornata, domenica pomeriggio 18 aprile sul neutro di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo): Atletico Ascoli-Grottammare 1-1 (19′ Raffaello [A.A.], 78′ Andrea Carminucci [G] su rigore); 3a Giornata, domenica pomeriggio 25 aprile: Grottammare-Porto d’Ascoli 0-1 (68′ Francesco Petrini); 4a Giornata, domenica pomeriggio 2 maggio: Grottammare-Atletico Azzurra Colli 2-0 (49′ Dylan Mascitti, 93′ De Panicis); 5a Giornata, domenica pomeriggio 9 maggio: Valdichienti Ponte-Grottammare 2-0 (30′ Federico Palmieri su rigore, 40′ Leonardo Giri. Espulsi entrambi tra le fila del Grottammare: al 29′ Gianluca Mancini per fallo da ultimo uomo su Federico Palmieri, lanciato a rete ed al 70′ Andrea Carminucci per accese proteste).

RITORNO– 6a Giornata, domenica pomeriggio 16 maggio: Sangiustese-Grottammare 1-1 (48′ Matteo Ercoli [S], 55′ Dylan Mascitti [G]. Al 90′ espulso Valerio Curzi del Grottammare per doppia ammonizione); 7a Giornata, domenica pomeriggio 23 maggio: Grottammare-Atletico Ascoli 0-2; 8a Giornata, domenica 30 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 9a Giornata, mercoledì 2 giugno ore 16,30: Atletico Azzurra Colli-Grottammare; 10a ed ultima Giornata, domenica 6 giugno ore 16,30: Grottammare-Valdichienti Ponte.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Serie positiva in corso: 3 risultati utili consecutivi (un successo esterno e 2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno)

Vittorie: 2 (entrambe esterne: 0-1 a Grottammare alla 3a giornata ed 1-2 in rimonta a Monte San Giusto, sul campo del Valdichienti Ponte alla 6a)

Pareggi: 3 (1-1 a Montegranaro [Fermo], sul campo della Sangiustese alla 2a giornata, 0-0 a Colli del Tronto, sul campo dell’Atletico Azzurra Colli alla 5a ed altro 0-0, stavolta interno con la Sangiustese alla 7a)

Sconfitte: 2 (entrambe interne: 0-1 col Valdichienti Ponte alla 1a giornata ed 1-2 con l’Atletico Ascoli alla 4a)

Gol fatti: 5 (1 in casa e 4 in trasferta) con 4 diversi marcatori: Davide Cinaglia (1), Napolano (2), Daniele Orsini (1) e Francesco Petrini (1).

Gol subiti: 5 (3 in casa e 2 fuori)

Differenza reti: 0 (5-5)

Capocannoniere: Giordano Napolano con 2 reti.

Punti interni: 1 (su 3 gare interne), frutto di un pareggio e 2 ko interni.

Punti esterni: 8 (su 4 gare esterne), frutto di 2 successi e 2 pareggi esterni.

Espulsioni (di giocatori): una (Napolano alla 6a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): 27.

Media inglese: -4

MINI-CALENDARIO PORTO D’ASCOLI RIPARTENZA ECCELLENZA MARCHE 2021:

ANDATA– 1a Giornata, domenica pomeriggio 11 aprile: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-1 (5′ Federico Palmieri su rigore. In pieno recupero, al 93′ Napolano del Porto d’Ascoli ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Tavoni); 2a Giornata, domenica pomeriggio 18 aprile a Montegranaro (Fermo): Sangiustese-Porto d’Ascoli 1-1 (15′ Matteo Ercoli [S], 80′ Napolano [P.d’A.] su punizione dal limite. Al 70′ Napolano del Porto d’Ascoli ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Raccio); 3a Giornata, domenica pomeriggio 25 aprile: Grottammare-Porto d’Ascoli 0-1 (68′ Francesco Petrini); 4a Giornata, domenica pomeriggio 2 maggio: Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli 1-2 (32′ e 51′ Edoardo Mariani, 64′ Napolano [P.d’A.]); 5a Giornata, domenica pomeriggio 9 maggio: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli 0-0.

RITORNO– 6a Giornata, domenica pomeriggio 16 maggio: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli 1-2 (6′ Chornopyshchuk [V.P.], 90′ Davide Cinaglia, 94′ Daniele Orsini. All’85’ espulsi per reciproche scorrettezze Edoardo Tartabini del Valdichienti e Napolano del Porto d’Ascoli); 7a Giornata, domenica pomeriggio 23 maggio: Porto d’Ascoli-Sangiustese 0-0; 8a Giornata, domenica 30 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 9a Giornata, mercoledì 2 giugno ore 16,30: Atletico Ascoli-Porto d’Ascoli; 10a ed ultima Giornata, domenica 6 giugno ore 16,30: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli.

Gare di Play–Off

La squadra 1a classificata del Girone A disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra 2a classificata del Girone B;

La squadra 1a classificata del Girone B disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra 2a classificata del Girone A.

Qualora al termine dei tempi regolamentari in ognuna delle succitate gare dovesse persistere il risultato di parità, si procederà nel modo seguente:

verranno disputati 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Gara di Finale (in programma domenica 13 o 20 giugno 2021):

Le 2 squadre vincenti le gare sopra citate disputano un’unica gara, in campo neutro (da definire).

Qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità si procederà nel modo seguente:

verranno disputati 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La squadra che avrà vinto la gara finale acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2021/22.

CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO:

In caso di parità di punteggio fra 2 o più squadre al termine di ognuno dei 2 gironi del Campionato di Eccellenza, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa” fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

A) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;

B) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

C) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

D) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

E) del sorteggio.

Con la ripartenza del Campionato arriva anche il 1°cambio di panchina, la Sangiustese (che il Grottammare ospiterà al Pirani nella 1a giornata del Girone B d’Eccellenza Marche) ha esonerato il tecnico Manolo Manoni (che nelle precedenti 4 stagioni aveva guidato il Grottammare), sostituendo con un altro ex allenatore del Grottammare: Roberto Vagnoni (che la scorsa stagione poi interrotta dal virus alla guida del San Nicolò Notaresco che ha chiuso 3°nel Girone F di Serie D dopo essere stato per un lungo periodo in testa al Campionato).

Ecco l’elenco ufficiale delle 12 squadre dell’ECCELLENZA MARCHE 2021 ed i loro rispettivi allenatori

ANCONITANA (Squadra di Ancona che rappresenta la famosa e storica società dorica che partecipò a 2 Campionati di Serie A e nel 1994 quando militava in Serie B raggiunse la finale [poi persa contro la Sampdoria di Gullit e Roberto Mancini] della Coppa Italia principale. La scorsa stagione è giunta 2a in Eccellenza Marche) Allenatore: Marco Lelli.

ATLETICO ASCOLI (Squadra di Ascoli Piceno, rappresenta l’ex Ciabbino ma in questo mini-Campionato, giocherà le sue gare interne al Comunale sintetico di Sant’Egidio alla Vibrata [Teramo]; neopromosso in Eccellenza avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Promozione Marche Girone B) Allenatore: Antonio Aloisi.

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 12a in Eccellenza Marche Girone B) Allenatore: Peppino Amadio.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 3°in Eccellenza Marche) Allenatore: Gastone Mariotti

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche ed ha vinto la Coppa Italia Regionale, battendo in finale il Porto d’Ascoli. E’la sua 23a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche) Allenatore: Michele Fucili

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 14°in Eccellenza Marche. Sarà la sua 14a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Massimiliano Zazzetta.

JESINA (Squadra di Jesi, comune in provincia di Ancona. Era direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove la scorsa stagione è giunta 18a ed ultima) Allenatore: Marco Strappini

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 5°in Eccellenza Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi.

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche ed ha disputato la finale della Coppa Italia Regionale, venendo sconfitto dalla Forsempronese. Sarà la sua 7a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Davide Ciampelli (che ad ottobre 2020 aveva rilevato l’esonerato Donatello Zappalà).

SANGIUSTESE (Squadra di Monte San Giusto, comune in provincia di Macerata, ma gioca le sue gare interne al Comunale La Croce di Montegranaro [Fermo]. Era direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove la scorsa stagione è giunta 15a) Allenatore: Roberto Vagnoni (che ha rilevato Manolo Manoni, esonerato durante l’interruzione del Campionato)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione giunto 10°nel suo primo Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Giandomenico

VIGOR SENIGALLIA (Squadra di Senigallia [Ancona]. La scorsa stagione giunta 7a in Eccellenza Marche). Allenatore: Aldo Clementi.

In neretto le squadre che hanno già sostituito l’allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2021:

ANCONITANA: Stadio del Conero, Frazione Varano, Via Cameranense-Ancona

ATLETICO ASCOLI: vista indisponibilità del Picchio Village, Strada della Bonifica, 8- Ascoli Piceno, giocherà sue gare interne al Comunale sintetico di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), Via Gabriele D’Annunzio.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro, Via Colle Vaccaro-Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano, Via Mulino del Passo- Petriano (Pesaro-Urbino)

FORSEMPRONESE: Comunale Marcello Bonci, Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Filippo Pirani, Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

JESINA: Comunale Pacifico Carotti, Via Cavallotti 39- Jesi (Ancona)

MONTEFANO: Comunale “Dell’Immacolata”, Via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

PORTO D’ASCOLI: Comunale Ciarrocchi, Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SANGIUSTESE: Comunale La Croce, Via La Croce – Montegranaro (Fermo)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo, Via Magellano- Monte San Giusto (Macerata)

VIGOR SENIGALLIA: Comunale Goffredo Bianchelli, Via Montenero – Senigallia (Ancona)

Disposizioni Emergenza COVID-19

Si allega la circolare contenente le disposizioni per la disciplina dello svolgimento del Campionato di Eccellenza che annulla e sostituisce quella pubblicata in allegato al CU n. 86 del 26.03.2021

In particolare sono stati modificati i punti 4, 5 e 6 che ora recitano così:

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati postivi al test sia superiore a 5 (cinque).

5. Nell’ipotesi in cui siano risultati positivi al test n. 6 o più calciatori, la Società potrà chiedere il rinvio della gara comunicando tale circostanza, entro e non oltre le 24 ore precedenti sempre a mezzo pec all’indirizzo marche@pec.figcmarche.it al Comitato Regionale Marche, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

6. Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi non potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini delle richiesta di rinvio, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in base a quanto riportato ai punti 4 e 5, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Marche da meno di 10 giorni. Quindi si può chiedere il rinvio della gara quando risultano positivi al test settimanale 6 o più calciatori indipendentemente da ruolo o età.

Persone ammesse all’interno della struttura

Si precisa che, secondo quanto disposto in regime di gare a porte chiuse, salvo diversi provvedimenti emessi dalle autorità preposte, potranno avere accesso all’interno della struttura, rispettando le disposizioni previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica quali il distanziamento e la mascherina, oltre alle 40 persone di ciascuna società (ivi compresi coloro in distinta di gara) di cui al “gruppo squadra” anche i seguenti soggetti:

-Arbitro ed assistenti;

-Osservatore arbitrale e/o Organo Tecnico;

-Commissario di Campo se designato;

-Forze dell’Ordine;

-Responsabili servizio sanitario (ambulanza etc)

-n. 6 raccattapalle;

-Giornalisti regolarmente accreditati e gli addetti alle riprese televisive e/o alle radiocronache;

-Fotografi che dovranno posizionarsi, rispettando il distanziamento necessario ed indossando la mascherina, nei lati corti del campo dietro le porte; non potranno effettuare foto di squadra e non sarà loro permesso la sosta ed il transito sui lati lunghi del campo, compresa la zona delle panchine.

Sanzioni

Le ammonizioni comminate nella prima fase regionale, peraltro annullata, non saranno conteggiate, mentre le squalifiche prese e non scontate dovranno essere scontate dalla prima gara in cui è impegnata la squadra di appartenenza.

Recuperi

I recuperi delle gare, non disputate per qualsiasi motivo, saranno effettuati il mercoledì successivo alla ripresa dell’attività della squadra interessata.

Variazioni gare

Nel raccomandare di chiedere lo spostamento di gara, soprattutto se riguarda la variazione della data, solamente in caso di inderogabile necessità, si evidenzia che tali richieste, che devono essere redatte e sottoscritte da entrambe le Società interessate, devono pervenire al Comitato almeno 10 giorni prima della data della gara.

Si allega il modulo di richiesta variazione gara.

Richieste di variazione dovute ad eventi di carattere eccezionale saranno valutate caso per caso.

