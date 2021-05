Le sue parole: “Garantisco serietà. Serie C? Non ho speso 540 mila euro per andare in Promozione”. Guarda tutti i video e leggi la cronaca di un pomeriggio concitato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito la cronaca, con video e foto, del caldo pomeriggio del 24 maggio che ha visto la seconda battuta d’asta dal notaio Pietro Caserta e l’acquisizione della Samb da parte dell’imprenditore Roberto Renzi.

ORE 18.45 – Si conclude il lungo pomeriggio di passione per il popolo rossoblu. La Samb aggiudicata a Roberto Renzi per 540 mila euro. L’imprenditore, che aveva offerto 500 mila euro si era visto sorpassare dal gruppo di Kim che aveva alzato l’asticella a 520 mila euro prima dell’ultimo e decisivo rilancio del romano a 540mila euro. Le sue prime parole: “Garantisco serietà. Serie C? Non ho speso 540 mila euro per andare in Promozione”. CLICCA QUI PER IL VIDEO

Da parte di Kim sono arrivate, tramite il suo assistente Roger, le congratulazioni a Renzi.

ORE 18.20 – E’ arrivato Kim Dae Jung assieme a Maxi Lopez e al suo assistente Roger. Potete vedere il VIDEO CLICCANDO QUI.

ORE 17.25 Parla Renzi che ha presentato la sua offerta e dice che attende l’apertura delle buste. “Siamo pronti a rilanciare” E poi dice anche: “Potrebbe esserci dialogo fra i due gruppi (con quello di Kim ndr), vediamo, siamo aperti a tutto”. CLICCA QUI PER IL VIDEO

ORE 17.15 – I curatori Zazzetta, Pulcini e Voltattorni sono arrivati allo studio del notaio Caserta. Poco dopo l’arrivo dell’avvocato Acronzio CLICCA QUI PER IL VIDEO

ORE 17.10 – In corso presso il notaio Caserta la seconda asta per l’aggiudicazione del titolo sportivo della Samb. Al momento sembra siano pervenute le offerte di Roberto Renzi e Kim Dae Jung, fra 20 minuti, intorno alle 17 e 30 si chiuderà la procedura e si andranno a valutare le offerte con le eventuali procedure di rialzo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

A quanto pare anche Kim Dae Jung sarebbe arrivato a San Benedetto ed è atteso presso lo studio del notaio Caserta.

