SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un appello, giunto in redazione, dal cittadino Lino Sacco.

E’ stato smarrito il 21 maggio, in via Monti a San Benedetto, un pappagallo di nome Cocorito. Amazzone, fronte rossa, ha un anello blu con matricola alla zampa e ha il Dna depositato in una banca dati.

Chiunque ci aiuterà sarà ricompensato. Se vedete o volete segnalare qualsiasi cosa in merito a Cocorito, siete pregati di contattare il numero 3337752000.

