Di cosa si occupa La Fabbrica dei Fiori?

Da oltre vent’anni è impegnata nell’inserimento lavorativo di giovani portatori di disabilità psichica residente nei nostri territori occupandoli nella coltivazione di piante da fiori in serra (via Val di Fassa), in vivaio (viale dello Sport n.80), nonché nella creazione e manutenzione di parchi e giardini. Da qualche tempo inoltre, in via Val di Fassa, è stato aperto un Centro del Riuso dove vengono riavviate all’utilizzo cose ed oggetti dismessi.

Attualmente La Fabbrica dei Fiori ha alle proprie dipendenze dodici addetti, soci e non soci, di cui otto disabili.

– accoglie al lavoro giovani disabili psichici titolari di borse lavoro,

– accoglie al lavoro disabilità incluse in altri progetti,

– ospita progetti di scuola lavoro per studenti disabili,

– ospita giovani che scontano la pena con servizi socialmente utili,

– ospita giovani provenienti dal Servizio Civile Nazionale.

In definitiva, una presenza significativa nei nostri territori ed un punto di riferimento per il recupero lavorativo di una disabilità veramente complessa ma anche di sollievo per le famiglie di provenienza sulle quali, dopo la chiusura dei presidi dedicati, è stato trasferito l’intero carico dei familiari disabili.

Per il raggiungimento dei risultati lavorativi, nel corso degli anni, la Fabbrica dei Fiori, con il contributo della Fondazione Carisap e Conad Adriatico, su un terreno di proprietà, ha costruito un vivaio in viale dello Sport e un impianto serricolo su un terreno concesso in comodato dal Comune di San Benedetto del Tronto.

In particolare il vivaio è stato realizzato su un terreno relitto. Per le modalità con le quali il sito è stato recuperato e per la destinazione sociale che ne è stata fatta l’UNESCO ha concesso alla Fabbrica dei Fiori un riconoscimento di valenza nazionale. Sempre per i servizi che offre alla Comunità, nel 2018, il Comune di San benedetto del Tronto ha assegnato Il Gran Pavese Rossoblù, massima onorificenza cittadina.

L’attività sociale viene svolta senza sussidi e/o finanziamenti pubblici in quanto le spese di gestione vengono coperte con le entrate prodotte dall’attività lavorativa ed, in parte, con il cinque per mille che molti residenti generosamente donano alla Fabbrica dei Fiori nella propria dichiarazione dei redditi. Grazie ai tanti generosi cittadini, nella graduatoria del numero delle preferenze del cinque per mille, la Fabbrica dei Fiori è al primo posto nella Provincia di Ascoli Piceno ed ai primi posti della Regione Marche.

