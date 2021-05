SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità in azione lungo la costa tra Grottammare e San Benedetto.

Nel mirino dei malviventi, negli ultimi giorni, diversi stabilimenti balneari situati in Riviera. Bottino, in generale, “magro” ma danni alle strutture che costringono i titolari a cacciare fuori ulteriori soldi per le riparazioni.

Indagano le Forze dell’Ordine, Polizia e Carabinieri al lavoro per risalire ai responsabili e per evitare il ripetersi di questi episodi spiacevoli.

