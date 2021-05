SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di sabato, la Riviera Samb Volley ha conquistato l’accesso agli spareggi per la serie B maschile dopo aver battuto Appignano al termine di una gara lunga, sofferta e giocata ad armi pari contro una squadra mai doma e ben guidata da coach Nardi. Un match terminato con il punteggio di 3-2.

Per i rossoblu un traguardo meritato dopo un finale di girone D da assoluta protagonista e che avrà come prossimo incontro la gara in trasferta a Belvedere Ostrense contro la Frezzotti Trasporti, in programma sabato 29 maggio. Una gara secca, un dentro o fuori contro la seconda classificata del girone C.

La partita del PalaCurzi si è conclusa dopo cinque set combattuti. Gli ospiti hanno chiuso la prima frazione in vantaggio, in cui si è vista la maggior preparazione da parte dei ragazzi di Nardi e di capitan Cenci. La reazione dei rossoblu è stata immediata e la seconda frazione si è chiusa con il punteggio di 25-21. Appignano con solidità ed esperienza, ha rimesso l’asticella a suo favore, costringendo i rossoblu ad un eventuale quinto set per conquistare la vittoria e gli spareggi.

La svolta dell’incontro è avvenuta alla metà del quarto set. In una situazione parziale di perfetto equilibrio, coach Netti durante un time out ha spronato i suoi a dare il massimo, per portare alla città il risultato onde evitare l’epilogo stagionale nel giorno del trionfo dei Maneskin all’Eurovision. I ragazzi di Netti, guidati da capitan Oddi sono stati attori protagonisti di una magnifica prova corale. Il punto del 15-14 parziale ha dato un’energia tale da resistere agli assalti ospiti, conquistando il quarto set e vincendo di cuore il quinto set, andato oltre il quindicesimo punto e terminato con il punteggio di 16-14. Un grande risultato, frutto di tre anni di lavoro. Un pendolino che è arrivato alla destinazione degli spareggi per la serie B. Prossima tappa sabato 29 a Belvedere Ostrense, nell’entroterra senigalliese.

