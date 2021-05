MONTAPPONE – Centrato, nell’estrazione del 22 maggio l, il”6″ al SuperEnalotto.

La maxi vincita, frutto del jackpot del valore di 156.294.151 euro, è stata centrata a Montappone, capitale del cappello, in provincia di Fermo, nella tabaccheria “Serio Tulliani” in via Roma gestita da Gianmario Mennecozzi.

