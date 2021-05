VISTO che la Regione Marche P.F. Economia Ittica ha riconosciuto la buona qualità della proposta e trasmesso una propria nota del 16/10/2019 nella quale comunicava l’esito positivo dell’istruttoria dichiarando che il progetto presentato dall’Ente è risultato ammissibile per un importo di spesa di € 48.318,00 a cui corrisponde un contributo concedibile in base all’Avviso pari a € 38.654,40 (80% dell’importo ammissibile);

VISTO che con delibera di Giunta n. 199 del 12/11/2019 è stato approvato di accettare il contributo comunicato dalla Regione con nota prot. n. 68242 del 16/10/2019 prendendo atto che, nella fase di presentazione non erano stati previsti impegni di spesa in quanto l’attività sarebbe stata finanziata solo ad approvazione del progetto;

VISTO che dalla documentazione presentata dalla CESCOT di Ascoli Piceno e Fermo a corredo della fattura pro-forma del 4/12/2019 per un importo di € 48.318,00 esente IVA, si è riscontrato che l’evento “Ittico 2019” si è svolto nel periodo estivo;

VISTO che la CE.S.CO.T., oltre a presentare la propria fattura, ha trasmesso i documenti giustificativi delle attività svolte, recanti in particolare tutte le fatture, con IVA, dei vari soggetti che avrebbero contribuito alla realizzazione della manifestazione;

VISTA la mancanza di un formale affidamento delle attività di progetto, da disporsi ai sensi del D. lgs. 50/2016, non ha consentito di acquisire CUP e CIG, strumenti necessari tra l’altro per garantire la tracciabilità dei pagamenti, anche a valle, connessi al contributo ottenuto, ai sensi della legge 136/2010;

VISTA la nota prot. n. 5679 del 29/01/2020 del Dirigente Settore Politiche Sociali Welfare del cittadino e Sviluppo strategico indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale e al dirigente Settore Gestione Risorse, recante richiesta di indirizzi;

VISTO che, in riferimento alla controversia tra il Comune e CESCOT Ascoli Piceno e Fermo relativa al mancato pagamento della fattura n. 347 del 20/12/2019 inerente la progettazione, organizzazione, gestione manifestazione Ittico 2019, con nota pec acquisita al prot. n. 62602 del 6/11/2020 l’Avv. Guido Rossi, su mandato CESCOT Ascoli Piceno e Fermo ha formulato l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione con la quali le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia;

VISTO che in riscontro è stato comunicato che la risposta all’invito sarebbe stata comunicata entro il 31 gennaio 2021, termine poi prorogato prima al 15 febbraio e poi al 31 marzo, tempo necessario affinché l’Amministrazione comunale, nell’approfondire la questione, potesse addivenire ad una definizione;

VISTO che con nota pec n. 15298 del 3/3/2021 l’Avv. Guido Rossi, al fine di porre in essere un ultimo tentativo per definire la bonaria composizione della controversia, richiede entro il 12 marzo prossimo una risposta concludente;

VISTO che con nota prot. n. 16049 del 5/03/2021 a firma del Vice Sindaco Pierluigi Tassotti è stata