GROTTAMMARE – Piante, fiori e oggettistica da giardino.

Sabato 22 e domenica 23 maggio a Grottammare arriva “Il mare in fiore”, un mercato interamente dedicato al giardinaggio.

“Già due anni fa la kermesse fu molto apprezzata per la sua diversità da tanti altri mercatini – spiega l’assessore comunale Lorenzo Rossi – Negli ultimi anni infatti abbiamo scelto di ridurre il numero di mercatini extra rispetto a quelli settimanali a luglio e agosto sul lungomare centro (organizzato direttamente dal Comune con soli artigiani) e sul lungomare sud. Il criterio è stato quello della tematicità specifica e questa iniziativa va in tal senso. Inoltre, valorizza la forte tradizione vivaistica locale, che sia pure specializzata in altri tipi di essenze, è un nostro vanto internazionale”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.