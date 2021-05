Il laboratorio di canto di tradizione orale, tenuto da Roberta Verde, è rivolto a tutti gli amanti delle tradizioni, soprattutto quelle canore e musicali in generale. Appuntamento ogni mercoledì pomeriggio dalle 18.30 fino alle 20 all’aperto in zona Ascolani

GROTTAMMARE – Inizia mercoledì 26 maggio in zona Ascolani di Grottammare il laboratorio di canto popolare tenuto da Roberta Verde. Ogni mercoledì pomeriggio dalle 18.30 fino alle 20, in un luogo all’aperto, nel rispetto della normativa Anti Covid-19, sarà possibile frequentare il laboratorio di canto di tradizione orale, rivolto a tutti gli amanti delle tradizioni, soprattutto quelle canore e musicali in generale.

Il fine è quello di contribuire alla salvaguardia dei canti della tradizione orale italiana e straniera. Non è richiesto alcun tipo di competenza musicale, ma solo curiosità, capacità di ascolto e soprattutto voglia di cantare insieme, sperimentando la polifonia.

Roberta Verde ha studiato con Raffaella Misiti (Tecnica vocale), Andrea Rodini (Interpretazione), Claudio Fabro (Canto corale), Susanna Stivali (Improvvisazione jazz), Simone Moscato (Vocal Rock), Bernardo Nardini (Stage performance e Vocal Technology), Marco Vallarino (Metodo Feldenkrais), Tiziano Lamantea (Tecniche shiatsu per lo sblocco diaframmatico) e Gabriella Aiello (canto popolare) e attualmente dirige il laboratorio di canto popolare “Canta Bbè” presso il DepArt di Grottammare con il patrocinio comunale. Per informazioni sulle lezioni e relativi costi ci si può rivolgere al numero 328.0209261.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.