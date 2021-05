MACERATA – Poeta e compositore raffinato, pianista ed esperantista con all’attivo diverse raccolte poetiche e dischi, il marchigiano Fabio Strinati ha sempre avuto un rapporto intenso con le Marche, cui ha dedicato vari testi poetici, in cui ha descritto gli splendidi paesaggi del Maceratese, la sua terra d’origine, e del Piceno, cui è molto legato.

In questa sua ultima raccolta in uscita, dal titolo “Nella Valle d’Itria il sole e l’oro” (Palomar edizioni), ha deciso, però, di rendere omaggio alla Puglia, in particolare alla valle dei Trulli, la cui anima sembra essere incarnata da ogni poesia contenuta in questa silloge.

Nella prefazione della raccolta si legge: “E, allora, ben venga questa suggestiva silloge del nostro Autore, che, mano nella mano, ci guida sapientemente in un’inedita ed intima dimensione emozionale, ove i pensieri, i sentimenti ed i palpiti dell’animo vengono colti, rimeditati, reinterpretati e restituiti ai lettori, pervasi da un’incontenibile volontà di accompagnarli verso una riflessione esistenziale, dalla quale scorgere, anche solo per un istante impercettibile, la “parola salvifica”.

