SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Carifermo continua ad investire nella digitalizzazione dei servizi bancari, mantenendo forte, allo stesso tempo, l’attenzione verso la Filiale, che rappresenta un importante canale di contatto, anche in un contesto spinto dalle nuove tecnologie.

Con l’obiettivo di rendere più accoglienti e confortevoli gli spazi, offrendo alla Clientela una relazione personalizzata su tutti i canali, è stata ristrutturata la Filiale Carifermo di San Benedetto del Tronto (via della Liberazione, 190).

Grazie al progetto, che rientra nella nuova riorganizzazione della Filiale Hub, sono stati ottimizzati gli spazi interni, in totale sicurezza, creando un’area relazione, mettendo in primo piano l’accoglienza e la consulenza alla clientela, il benessere del personale e l’efficientamento energetico. Un’area self è stata allestita, all’ingresso accessibile h24, per poter effettuare in autonomia operazioni come prelievi e versamento contanti e assegni, ricariche telefoniche.

Dopo l’impegno sul tema dei pagamenti digitali, del mobile payment, della nuova App, dei canali social, Carifermo prosegue nel percorso di integrazione dei vari canali bancari con cui l’utente accede ai servizi. La Filiale si apre ancora di più alle nuove tecnologie, proponendo al Cliente un’esperienza innovativa e assistenza sui prodotti complessi.

Afferma il Direttore Generale Ermanno Traini: “La riorganizzazione della Hub di San Benedetto del Tronto risponde all’esigenza di migliorare ulteriormente la qualità del servizio fornendo consulenza specializzata e consolidando il nostro presidio territoriale in quest’area storica e centrale per Carifermo. La Filiale è il luogo chiave della relazione tra Banca e Cliente: una Filiale digitale e multiservizio, che fa leva da una parte sulla tecnologia, dall’altra sulla consulenza, lasciando al Cliente la possibilità di scegliere la modalità con cui desidera interagire con noi.”

Dichiara il Direttore della Hub Jury Di Tullio: “La Clientela ha apprezzato il restyling dei nuovi locali, più attuali e funzionali, così come la possibilità di poter effettuare in autonomia diverse operazioni grazie a strumenti innovativi.”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.