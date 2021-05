SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Circolo Nautico Sambenedettese sugli scudi nelle gare di vela nazionali. Iniziando dai più piccoli, spicca la super prestazione di Giorgio Nibbi alla terza tappa del Trofeo Optisud, svoltasi al Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi e alla quale hanno partecipato 155 velisti juniores (12-15 anni) e 61 cadetti (9-11 anni). La formazione sambenedettese era forte di otto atleti. Nibbi ha chiuso al quarto posto assoluto nella categoria cadetti seguito da Alberto Nibbi (11) e i due sono giunti rispettivamente primo e terzo tra i nati del 2012.

Hanno gareggiato in questa categoria anche Leonardo Mariani e Carola Ricci. Tra i più grandi prestazione nella metà classifica con buoni spunti di Carlotta Laganà, purtroppo penalizzata da una squalifica in partenza, ma si sono difesi egregiamente anche Alessandro D’Orazio, Mattia Neroni e Stefano Pagano.

Tre giorni di regate impegnative dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, con 450 atleti divisi in tre classi, hanno dato altre belle soddisfazioni ad allenatori e dirigenti nella gara di ItaliaCup che si è svolta nelle acque di Marina di Campo, all’Isola d’Elba. Ottimo il risultato di Matteo Terenzi che ha gareggiato con i top della sua classe (Laser standard olimpico) e ha chiuso quinto in classifica generale e terzo tra gli Under 21. Un risultato che da ancora più motivazione al giovane sambenedettese per il campionato europeo in Montenegro, in programma tra 15 giorni.

Buono anche il piazzamento di Sofia Paradisi che chiude terza tra le donne Under 19 (Laser radial olimpico), un ottimo prologo per lei, che partirà anch’essa per l’europeo in Montenegro. Buoni spunti di Chiara Laurenzi, che tornava in gara dopo un lungo stop e di Alessandro Pieroni. Seguono nella categoria Laser 4.7 la veterana Swami Sciarra e i giovani Chirill Vagnoni, Riccardo Caserta e Arnaldo Parere.

