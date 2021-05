SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta online e dal vivo la conferenza stampa di presentazione dell’evento Cultural-all Day organizzato dalla Caleido Family e previsto per domenica 30 maggio presso il cineteatro San Filippo Neri.

L’evento, la cui finalità è quella di rappresentare al meglio la voglia di ripartenza dopo i mesi di chiusura, si terrà dalle 7 alle 20 e vedrà un susseguirsi di circa 18 eventi dalla durata compresa tra i venti minuti e un’ora.

Elisa Ricagni, membro della compagnia di danza contemporanea “Compagnia Hunt“, non trattiene l’emozione durante la conferenza e dice: “Siamo quasi commossi di esserci riappropriati del nostro spazio dopo più di un anno, per l’occasione abbiamo preparato un quartetto che omaggi la figura di Leopardi e un assolo per Frida Kahlo”

Durante l’evento sono inoltre previsti vari omaggi alla figura di Dante Alighieri di cui, quest’anno, ricorrono i settecento anni dalla morte.

Chiara Santarelli, membro della direzione artistica della Caleido Family, fa sapere: “L’evento è stato preparato in poco meno di un mese e, oltre a rappresentare la ripartenza dopo le chiusure, si ripropone di rendere il cineteatro un luogo aperto al maggior numero di persone possibili”

Il costo del biglietto è di 15 euro ed è richiesta la prenotazione telefonica. Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di fare colazione presso la pasticceria Delizia la quale, convenzionata dalla Caleido Family, offrirà tutto gratuitamente.

