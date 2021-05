Obiettivo riavere indietro quanto pattuito per i lavori prima di intraprendere una causa con il Comune. Dice la ditta: “Abbiamo eseguito lavori straordinari, spettanti al comune e autorizzati dal Comune di San Benedetto e che non sono stati pagati per fatti a noi estranei”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Powergrass, ditta che ha effettuato i lavori per il rifacimento del Riviera Delle Palme per circa mezzo milione di euro (solo parzialmente saldati da Serafino) ha avviato, tramite la Camera di Commercio di Ascoli, un tentativo di Mediazione con il Comune di San Benedetto con l’obiettivo di riuscire a riavere i soldi del credito vantato nei confronti della Samb per le migliorie al campo, dato in concessione ai rossoblu proprio dal Comune di San Benedetto e ora tornato nella piena disponibilità dello stesso ente.

La richiesta è stata inoltrata, per un valore di 500 mila euro, all’organismo di mediazione della Camera di Commercio delle Marche sede di Ascoli, con la ditta rappresentata dall’avvocato Lucio Mazzotti del foro di Milano.

Nella richiesta della Powergrass anche i motivi della pretesa, con la ricostruzione di quanto avvenuto nei mesi scorsi

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.