MONTEPRANDONE – Prova ad allungare la propria stagione la Serie B dell’Handball Club Monteprandone. Domenica 23 maggio, alle 18, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara è in programma gara 2 di semifinale playoff contro l’Ogan.

Dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa al palazzetto di via Colle Gioioso (45-27), la squadra di coach Andrea Vultaggio è obbligata a sbancare il parquet abruzzese per guadagnarsi la possibilità di giocare la bella. Servirà un’impresa contro l’Ogan, che ha dominato a Monteprandone nel primo atto. Agli abruzzesi basterà anche il pareggio per strappare il pass in vista della finale del 6 giugno, sul neutro di Chieti, al Centro Tecnico Federale, contro la vincente della sfida nell’altra metà del tabellone tra Cingoli e Città Sant’Angelo (0-1).

“Non abbiamo nulla da perdere. Andremo a giocarcela” – ripete coach Andrea Vultaggio.ultaggio

Intanto proprio domenica scorsa sono tornati in campo anche i ragazzi dell’Under 15, in un concentramento al Colle Gioioso con Chiaravalle e Cingoli.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.