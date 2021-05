Sabato 22 e domenica 23 maggio il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto proporrà un ricco programma per grandi e piccoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 22 e domenica 23 maggio il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto parteciperà al Grand Tour Musei 2021, proponendo un ricco programma per grandi e piccoli per conoscere il paesaggio marino e i più importanti monumenti cittadini.

Sabato 22 maggio si incomincerà alle 16,30 con l’attività didattica “A bordo di una paranza”, per conoscere la storia dalla barca più antica della nostra città. Si giocherà a interpretare i membri del suo equipaggio e ogni bambino rappresenterà una paranza prendendo ispirazione dal racconto. Il costo è di € 6,00.

Domenica 23 maggio, invece, dalle 10,00 alle 12,30, il Museo del Mare proporrà “Il porto si fa arte”, una passeggiata che partirà dal Museo della Civiltà Marinara delle Marche, presso il molo nord, e condurrà i visitatori alla scoperta dell’area portuale e dei suoi monumenti, fino ad arrivare alla statua del Pescatore e al giardino “Nuttate de Lune”, per conoscere la storia e le tradizioni legate all’attività peschereccia della città. La visita al museo avrà come guide speciali i pescatori dell’Associazione Pescatori Sambenedettesi.

Sempre domenica 23 maggio, ma dalle 16,00 alle 19,00, è in programma il tour “Dalla Marina al paese alto”, che, partendo dalla rotonda di piazza Giorgini, condurrà i visitatori attraverso il centro della città fino al “paese alto”, percorrendo a ritroso la sua storia: l’antico quartiere del Mandracchio, il torrione in piazza Sacconi, la chiesa di San Benedetto Martire, piazza Piacentini. La visita si concluderà alla Pinacoteca del Mare, dove Giancarlo Brandimarti del Circolo dei Sambenedettesi reciterà delle poesie in vernacolo sambenedettese.

I costi sono: per gli adulti: 1 tour € 18,00, 2 tour € 33,00; per i ragazzi dai 10 ai 14 anni: 1 tour € 10,00, 2 tour € 20,00; per i bambini fino ai 9 anni i tour sono gratuiti. È obbligatoria la prenotazione al 353 4109069.

