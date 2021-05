SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sconto auto-bici in Riviera il 20 maggio.

Incidente sul lungomare di San Benedetto, sul posto 118 e Polizia Municipale per i soccorsi e rilievi, dinamica in fase di accertamento.

In via Paolini, a causa delle potature delle piante, tre auto sono state rimosse per non aver rispettato il divieto di sosta.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.