Galassia Store è un vero e proprio punto di riferimento nel nostro territorio come assortimento, sia all’ingrosso che al dettaglio, di confezionamento e di decorazioni dedicate ai prodotti del settore alimentare e non solo.

Per la tua passione in cucina o per la tua azienda al passo con i tempi, Galassia Store è sempre attenta alle migliori soluzioni per il packaging professionale dei prodotti alimentari da asporto.

Confezioni pratiche, sicure, eleganti, ecologiche per pasticcerie, gelaterie, ristoranti, aziende agricole, fast food e tanto altro ancora.

Da Galassia store trovi un ampio assortimento per decorare le vetrine della tua attività ed un completo servizio di stampa personalizzata per firmare e rendere uniche le tue confezioni anche in piccole quantità.

Restate connessi, novità in vista! Presto Galassia Store intraprenderà nuove importanti collaborazioni con aziende del settore Ho.re.ca e con una food blogger locale di respiro nazionale

Per restare sempre aggiornato, vai al sito internet www.galassiastore.it e segui la pagina facebook https://www.facebook.com/galassiastore.sbt e instagram www.instagram.com/galassiastore/

> Il punto vendita è in Via Enrico De Nicola, 20 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 735473

