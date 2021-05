Mercoledì 19 maggio nel Girone F sono stati recuperati 4 match. Ottime notizie per le squadre che erano in zona play out visto che non verranno disputati e retrocederanno solo le ultime 2 classificate.

Ufficiale dalla LND non ci saranno i playout in serie D ma retrocederanno (direttamente) in Eccellenza solo le ultime 2 classificate.

Troppe incognite e tempi troppo lunghi in un campionato che ha avuto inizio a fine settembre per concludersi a fine giugno. Un’annata estenuante per società, staff e calciatori.

Ecco perché si opterà per le 2 retrocessioni per girone che, in questo momento, riguarderebbero le seguenti 18 squadre.

Ad oggi è questa (sotto) la situazione nei 9 Gironi.

GIRONE A: Vado (con una gara in meno) e Borgosesia entrambe 24 punti

GIRONE B: Scanzorosciate 26 e Tritium 25

GIRONE C: Union Feltre 31 e Chions 19

GIRONE D: Marignanese e Sasso Marconi 28 (a oggi ci sarebbe lo spareggio Marignanese-Sasso Marconi) e Corticella 16.

GIRONE E: Grassina 24 e Sinalunghese 23

GIRONE F: Olympia Agnonese 8 ed Atletico Porto Sant’Elpidio 7

GIRONE G: Afragolese 26 e Giugliano 17

GIRONE H: Gravina, Brindisi e Portici 28 (ad oggi classifica avulsa a 3: Gravina salvo e spareggio Brindisi-Portici) e Puteolana 24

GIRONE I: Marina di Ragusa 24 e Roccella 16.

SERIE D GIRONE F-

Risultati recuperi giocati a porte chiuse mercoledì pomeriggio 19 maggio 2021:

20a giornata (3a di ritorno):

Vastogirardi – Pineto 1-2 (22′ Ferdinando Raucci [V], 67′ Giacomo Romano, 76′ Minnozzi)

23a giornata (6a di ritorno):

Real Giulianova – Atletico Porto Sant’Elpidio 2-0 (29′ Nicola Cipriani, 47′ Tedone)

25a giornata: (8a di ritorno)

Montegiorgio – Vastese 1-0 (93′ Misin)

Olympia Agnonese – Tolentino 2-1 (33′ Ettore Padovani [T], 38′ Federico Martin Amaya, 65′ Franco Tomás Sosa)

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Campobasso * 61,

San Nicolò Notaresco 56,

Cynthialbalonga 46,

Castelfidardo 45,

F.C. Matese 45,

Pineto ** 43,

Castelnuovo Vomano ** 43,

Recanatese 42,

Montegiorgio 42,

Rieti * 37,

Vastese * (-1) 36,

Vastogirardi ** 36,

Aprilia Racing Club ** 34,

Tolentino 33,

Atletico Terme Fiuggi * 32,

Real Giulianova ** 28,

Olympia Agnonese ** 8,

Atletico Porto Sant’Elpidio ** 7.

**= 2 gare in meno e dunque da recuperare.

*= una gara in meno e dunque da recuperare.

(-1)= un punto di penalizzazione per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dei rimborsi all’ex centrocampista Vittorio Palumbo per la stagione sportiva 2018-2019.

Gara 2a giornata d’andata che non era stata omologata: Vastese-Real Giulianova 3-0 a tavolino (in quanto il Giulianova ha schierato il centrocampista Luca Balducci che era squalificato. Sul campo era finita 1-1 (38’Luca Paudice [R.G.] su rigore, 66’Fabrizio Guarracino [V] su rigore. Al 65’espulso Emanuele D’Anna del Real Giulianova per per doppia ammonizione).

Situazione attuale in vetta a 5 giornate dal termine: la capolista Campobasso (al 2°successo nelle ultime 3 gare, il 18°stagionale, il 12°interno; deve ancora recuperare una gara) sale a quota 61 punti e si riporta a +5 sul San Nicolò Notaresco, che ha completato i recuperi.

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto, ne in casa e ne in trasferta.

Primo successo stagionale ed interno per l’Olympia Agnonese (che deve ancora recuperare 2 gare della 26a e 27a giornata) che sale a quota 8, soprassando l’Atletico Porto Sant’Elpidio (deve ancora recuperare 2 gare), ora di nuovo ultimo.

Domenica si giocherà la 30a giornata (13a di ritorno) e poi spazio ai recuperi e nuovo stop del calendario che riprenderà domenica 6 giugno con la 31a giornata (la 14a di ritorno)

Prossimo turno, 30a Giornata (13a di ritorno) di domenica 23 maggio (si doveva giocare da calendario dapprima domenica 18 aprile e poi domenica 9 maggio) 2021 alle ore 16 a porte chiuse:

Atletico Porto Sant’Elpidio-F.C. Matese (All’andata 1-2 per il Matese)

Atletico Terme Fiuggi-Aprilia Racing Club (all’andata 1-1)

Cynthialbalonga-Olympia Agnonese (all’andata 1-1)

Pineto-Montegiorgio (all’andata 1-0)

Real Giulianova-Campobasso (all’andata 0-0)

Recanatese-Castelnuovo Vomano (all’andata 1-2)

Rieti-Castelfidardo (all’andata 1-1)

Tolentino-San Nicolò Notaresco (all’andata 2-2)

Vastogirardi-Vastese (all’andata 1-3)

Programma recuperi di mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 16:

21a giornata (4a di ritorno): Pineto-Vastese

24a giornata (7a di ritorno): Atletico Porto Sant’Elpidio-Atletico Terme Fiuggi

26a giornata (9a di ritorno): Real Giulianova–Olympia Agnonese e Vastogirardi-Campobasso

28a giornata (11a di ritorno): Rieti-Aprilia Racing Club

Queste nel dettaglio le 18 squadre che compongono il Girone F di Serie D 2020/21 con i loro rispettivi allenatori:

Aprilia Racing Club (Squadra laziale di Aprilia, comune in provincia di Latina. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone G): Giorgio Galluzzo (che ha rilevato il giorno prima dell’inizio del Campionato Fabio Fratena, esonerato per dissidi con la Società laziale assieme al vice Stefano Pontis ed al Direttore Generale Marco Biancolatte; alla 1a giornata sulla panchina laziale si è seduto il collaboratore tecnico Daniele Corvia)

Atletico Porto Sant’Elpidio (Squadra marchigiana di Porto Sant’Elpidio, comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione giunto 11°nel Girone F): Mirco Omiccioli (Nuovo), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato in panchina all’11a dal vice-tecnico Claudio Tridici, a sua volta esonerato dopo la 21a giornata e rilevato in panchina alla 25a giornata da Ottavio Palladini.

Atletico Terme Fiuggi (Squadra laziale di Fiuggi, comune in provincia di Frosinone. Società nata nell’estate 2019 dalla fusione tra Sff Atletico di Fiumicino e Fregene e l’Atletico Fiuggi Terme. La scorsa stagione è giunta 12a nel Girone F): Giuseppe Incocciati (Confermato).

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Molise. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone F) : Mirko Cudini (Confermato)

Castelfidardo (Squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Ancona. Neopromosso in D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche): Maurizio Lauro (Confermato)

Castelnuovo Vomano (Squadra abruzzese dell’omonima frazione di Castellalto, comune in provincia di Teramo. Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo): Guido Di Fabio (Confermato).

Cynthialbalonga (Squadra laziale nata dalla fusione tra Cynthia che era retrocesso dall’Eccellenza Lazio Girone A, dove era giunto 18°ed ultimo, in Promozione Lazio e l’Albalonga che già era in Serie D [dove la scorsa stagione era giunta 4a nel Girone E]. La sede sociale è Genzano di Roma [Roma], le gare interne invece vengono disputate al Comunale Bruno Abbatini di Genzano di Roma [Roma]): Mauro Venturi (Confermato, in quanto la scorsa stagione guidava l’Albalonga), poi esonerato dopo la 14a giornata e rilevato in panchina alla 15a da Roberto Chiappara.

FC Matese (Squadra campana di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta. Neopromossa in D, nata nell’estate 2020 dalla fusione tra il Comprensorio Vairano che aveva vinto il Campionato d’Eccellenza Molise ed il Tre Pini Matese che era giunto 2° nel suddetto Campionato, ma era stata poi una delle 7 squadre ripescate in serie D): Corrado Urbano (Nuovo)

Montegiorgio (Squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione è giunto 8°nel Girone F): Eddy Mengo (Nuovo)

Olympia Agnonese (Squadra molisana di Agnone, comune in provincia di Isernia. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone F ): Stefano Senigagliesi (Nuovo), poi esonerato dopo la 16a giornata e sostituito con Andrea Liguori che si è dimesso dopo la 18a giornata ed è stato rilevato sulla panchina granata alla 19a giornata dal tecnico della Juniores Mario Fusaro, coadiuvato dal Prof. Alessandro Spinoglio. Ma dopo la 19a giornata si è subito dimesso anche Fusaro che è stato sostituito col tecnico della formazione Giovanissimi Antonio Di Rosa.

Pineto (Squadra abruzzese dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 5°nel girone F): Daniele Amaolo (Confermato) che poi si è dimesso dopo la 15a giornata ed è stato sostituito dal tecnico della Juniores Marco Pomante che ha fatto il suo esordio sulla panchina bianco-azzurra alla 22a giornata.

Real Giulianova (Squadra abruzzese di Giulianova, comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone F): Federico Del Grosso (Confermato), poi esonerato dopo la 12a giornata e rilevato in panchina alla 13a da Leonardo (detto Dino) Bitetto.

Recanatese (Squadra marchigiana di Recanati, comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone F): Federico Giampaolo (Confermato), poi esonerato dopo il recupero della 9a giornata e rilevato alla 18a giornata da Giovanni Pagliari.

Rieti (Squadra dell’omonimo comune laziale. Direttamente retrocesso dalla Serie C Girone C dove è giunto sul campo 20° ed ultimo): Stefano Campolo (Nuovo), poi esonerato dopo il recupero della 14a giornata e rilevato in panchina alla 23a giornata da Raffele Battisti.

San Nicolò Notaresco (Squadra abruzzese che era della frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò. Si è trasferito dal luglio 2018 a Notaresco, comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione è giunto 3° nel Girone F): Massimo Epifani (Nuovo)

Tolentino (Squadra marchigiana ell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone F): Andrea Mosconi (Confermato).

Vastese (Squadra abruzzese di Vasto, comune in provincia di Chieti. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone F): Allenatore: Massimo Silva (Era stato Confermato, nonostante nel mese di luglio fosse stato inizialmente scelto Massimo Agovino come nuovo tecnico), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato in panchina alla 10a da Salvo Fulvio D’Adderio.

Vastogirardi (Squadra molisana dell’omonimo comune in provincia di Isernia. La scorsa stagione è giunto 10°nel Girone F): Fabio Prosperi (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito l’allenatore iniziale.

Nel Girone F 5 squadre per Marche (Atletico Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo, Montegiorgio, Recanatese e Tolentino) e 5 per l’Abruzzo (Castelnuovo Vomano, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese), 4 per il Lazio (Aprilia Racing Club, Atletico Terme Fiuggi, Cynthialbalonga e Rieti), 3 per Molise (Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi) ed una per la Campania (F.C. Matese le cui 2 squadre da cui è nata fusione però giocavano in Eccellenza Molise).

