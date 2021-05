SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo appuntamento della rassegna “Incontri con l’Autore online: XL edizione primavera 2021″, sarà venerdì 21 maggio, dalle ore 18.30, con Giulio Ferroni, che presenterà il suo ultimo libro, “L’Italia di Dante” (La nave di Teseo). L’evento, in diretta sulle pagine Facebook e sul canale YouTube dell’associazione “I luoghi della scrittura”, è organizzato dall’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria “Libri ed Eventi” di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con La Fabbrica dei fiori e di Pelasgo Grottammare, con il sostegno di BPER Banca e il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto. Dialogherà con l’autore Filippo Massacci.

Vincitore della 46esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello, sezione Opera Critica, vincitore del premio Viareggio-Rèpaci 2020, sezione Saggistica, questo libro segue la traccia della Divina Commedia quasi ripetendone il percorso e propone un vero e proprio viaggio all’interno della letteratura e della storia italiana: una mappa del nostro paese illuminata dai luoghi che Dante ha raccontato in poesia.

L’incontro con tanta bellezza, palese o nascosta, nelle città come in provincia, e con tanti segni della violenza del passato e dei guasti del presente, è un modo per rileggere Dante in dialogo con l’attualità, ma anche per ritrovare in questi luoghi una ricchezza, storica e letteraria, che spesso facciamo fatica a riconoscere anche dove ci troviamo a vivere.

