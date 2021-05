SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – L’ordinanza firmata in mattinata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha disposto, con effetto immediato, l’uscita per Sant’Egidio alla Vibrata dalla zona di massima restrizione che era in vigore dallo scorso 10 maggio.

Il provvedimento che era in scadenza per il 20 maggio è stato, nella sostanza, anticipato di un giorno alla luce della relazione trasmessa dalla Asl di Teramo che ha certificato il sensibile miglioramento della situazione epidemiologica.

