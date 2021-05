SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente del Circolo Nautico Sambenedettese Igor Baiocchi ha voluto rivolgere un messaggio ai giovani della città, ultimamente coinvolti nelle discussioni di popolazione e autorità per alcuni eccessi verificatisi nel centro di San Benedetto.

“Il CNS è, fin dalla propria fondazione, un organismo che vive e respira la propria città in ogni attimo della propria esistenza, al punto che la parola ‘sambenedettese’ è presente già nel nome. A noi i giovani sono molto cari tanto che abbiamo tra i nostri tesserati atleti di ogni fascia di età, dai piccolissimi agli adolescenti e impieghiamo molte delle nostre risorse proprio nell’insegnamento dell’arte magica di andare in barca a vela o di quella, altrettanto suggestiva, della pesca sportiva. Qui sta il suggerimento che vogliamo dare a tutti i ragazzi che oggi vengono bersagliati dall’opinione pubblica: avvicinatevi agli sport del mare, che uniscono due grandi elementi graditi a tutti. Venite a vivere insieme a noi la passione di un’attività sportiva unita alla vicinanza al grande fratello blu che da sempre caratterizza la nostra città. Fatevi coinvolgere da uno stile di vita che vi permetterà di comprendere sempre meglio l’ambiente che vi circonda e che ha tanto da regalarvi, in emozioni, in divertimento e in soddisfazioni”. Per conoscere le iniziative del Circolo Nautico Sambenedettese ci si può rivolgere alla segreteria al numero di telefono 0735.584255 o recarsi direttamente alla sede, situata al centro della darsena turistica, nei pressi della Capitaneria di Porto.

