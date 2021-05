GROTTAMMARE – Alloggi popolari, è in corso la raccolta delle domande finalizzate alla formazione della nuova graduatoria di assegnazione. Le richieste vanno presentate in Comune a Grottammare entro il 5 luglio, compilando il modello predisposto, in distribuzione presso il Punto di accesso al piano terra della sede comunale, nei seguenti orari : dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oltre a martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Il modulo è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Grottammare, www.comune.grottammare.ap.it, alla sezione: Avvisi e bandi di Concorso.

Nella stessa sezione è consultabile il bando integrale che riporta i requisiti necessari per poter essere ammessi nella graduatoria di assegnazione e che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (dal richiedente e/o dai componenti del nucleo familiare) e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Tra i requisiti, va tenuto a mente il valore Isee riferito al reddito del nucleo familiare percepito nell’anno 2019, che non deve essere superiore a 11.744 euro. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono-personali, ovvero pari a 14.092,80 euro.

Allo scadere del bando (che per i cittadini italiani residenti all’estero è posticipato al 20 luglio), si terrà l’istruttoria volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. A tal fine, il Comune richiederà direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l’integrazione di documentazione mancante nella domanda, fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà: per i requisiti previsti per l’accesso, l’esclusione della domanda; per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio online, trascorsi i quali decade automaticamente.

L’assegnazione avverrà in base alla disponibilità degli alloggi. Il canone di locazione è determinato dall’Erap Marche-Presidio di Ascoli Piceno.

