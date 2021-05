C’è grande attesa tra la tifoseria ma anche tra i calciatori rossoblu che spingono per la soluzione del piccolo contenzioso. Insomma c’è ottimismo per ripartire con un progetto degno del nome della società rossoblu

SAN BENEDETTO – Questa la situazione al momento: l’avvocato Acronzio ha presentato la busta nella quale c’è il bonifico di Kim Dae Jung, che partendo dagli Stati Uniti è passato per la Germania. È venuto fuori un problema tecnico per via della mancanza di un codice di irrevocabilità.

Roger, l’amministratore del coreano, è intervenuto per dire: “Io posso chiamare la mia banca per sistemare tutto ma adesso in Florida sono le 5 del mattino. Come faccio?”

L’offerta quindi è stata depositata con la richiesta di aspettare qualche ora.

La validità di tutto è stata in un certo modo convalidata dalla presenza di Maxi Lopez, Angiulli e altri.

“Se ci fossero state altre offerte il problema poteva essere decisivo ma essendocene una sola e sicura per saldare i 400 mila euro e i 2 milioni di crediti sportivi, io credo e spero che possa risolversi”, parola di un esperto che vuole molto bene alla Samb.

Le cose stanno così e già fra qualche ora potremmo conoscerne l’esito.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.