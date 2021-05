Le gru per autocarro sono attrezzature specifiche per il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, come prefabbricati, container o laterizi. Si tratta di attrezzature installate su autocarro, dotate di braccio articolato, estremamente versatili ed utilizzabili in diversi settori come l’edilizia, cantieri stradali, settore elettrico, florovivaistico o impiantistica varia. Il settore dell’edilizia ne rappresenta comunque il mercato principale, dove vengono impiegate gru con ganci per i carichi, con forche per pallet e anche con benne mordenti per la raccolta di materiale sfuso.

Come scegliere una gru da carico?

Scegliere una gru da carico varia dal suo utilizzo: Sollevamento in quota, montaggio di strutture, lavorazioni con piattaforme aeree, movimentazione di macchine.

La caratteristica principale di una gru è la sua capacità di sollevamento, espressa in tonnellate per metro TM. L’offerta è davvero ampia, si va dalle piccole gru sotto 1 TM per veicoli commerciali, versatili e compatte, fino alle gru oltre i 100 TM utilizzate nei cantieri navali o nella realizzazione di grandi opere.

Le più utilizzate sono le gru tra le 15 e le 25 TM che rappresentano la quota principale del mercato italiano.

La scelta migliore deve valutare sia la portata che la forza di sollevamento, la velocità, l’ingombro, i sistemi di sicurezza per gli operatori e la capacità di risparmio sui consumi dell’autocarro.

Le agevolazioni fiscali riguardanti la transazione industria 4.0 sono applicabili anche all’acquisto delle gru idrauliche offerte da OMARA GROUP perché prodotti all’avanguardia e di ottima qualità.

L’Omara Group con la sua esperienza trentennale nel settore è concessionaria ufficiale della PALFINGER ed offre consulenza e allestimenti su misura per tutte le Vostre esigenze.

Gli allestimenti sono realizzati con prodotti dalle prestazioni altissime, affidabili e duraturi nel tempo. La qualità degli allestimenti di Omara Group è dovuta alla competenza delle nostre maestranze ed alla collaborazione con uno dei maggiori marchi di costruzione di gru idrauliche leader a livello mondiale.

Passa da Omara Group…e fatti consigliare un allestimento adatto a te!

Per maggiori info contatta Omara Group srl al numero 0736 775174 – email info@omaragroup.it

Visita il sito internet: www.omaragroup.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.