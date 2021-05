PICENO – Dopo aver affidato a gennaio di quest’anno i propri profili Facebook e Instagram a professionisti dell’agenzia GH di Cesena e aver promosso online i nostri borghi con il CdA, l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche sta lavorando per farli passare alla seconda fase della promozione. Questa vedrà coinvolti blogger e micro-influencer, che verranno inviati in visita in tutti i comuni che hanno partecipato alla prima fase, caricando on line i contenuti richiesti.

Tra questi, ci sono i tre comuni del Piceno, Grottammare, Montefiore e Offida, che riceveranno la visita dei blogger il 12 e il 13 giugno. Da questa esperienza, verranno creati contenuti digitali attraverso i quali questi borghi riceveranno ulteriore visibilità, che favorirà la promozione del turismo locale, principale scenario del 2021.

Questi gli altri comuni marchigiani coinvolti nell’iniziativa: Cingoli, Treia, Montecassiano, che riceveranno la visita il 22 e il 23 maggio, Mondolfo, Mondavio e Corinaldo, in cui gli influencer andranno il 10 e l’11 luglio, Torre di Palme e Moresco, che verranno visitati l’11 e il 12 settembre, Sassoferrato, Morro d’Alba ed Esanatoglia, la cui visita è programmata per il 25 e il 26 settembre, Servigliano e Sarnano, che riceveranno i blogger il 9 e il 10 ottobre, e Monte Grimano, Mercatello e Gradara, in cui è prevista la visita degli influencer il 23 e il 24 ottobre.

Tutti questi comuni, che hanno, appunto, superato la prima fase, saranno contattati dal personale dell’agenzia GH per organizzare la visita in loco dei micro-influencer e per definire in anticipo tutte le modalità operative. Qualunque altro comune marchigiano volesse partecipare, dovrà procedere al completamento dei contenuti, per poi essere inserito nei successivi tour invernali o nella primavera del 2022, in base alla disponibilità dei fondi e dei finanziamenti.

