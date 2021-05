Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nel pomeriggio del 18 maggio.

Incidente a Porto d’Ascoli, sulla Statale 16 vicino via Buonarroti tra auto e scooter.

Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, il ragazzo in sella al ciclomotore è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.