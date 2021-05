CUPRA MARITTIMA – Il cinema torna anche di sera e finalmente, con lo spostamento del coprifuoco alle 23, si potrà godere della sala del Cinema Margherita anche dopo cena, alle ore 20.30.

In programmazione tre film in prma visione. Il primo è “Il cattivo poeta” di Gianluca Iodice, con una straordinaria interpretazione di Sergio Castellitto, che riaccende i riflettori sulla figura di Gabriele D’Annunzio, in particolare quello degli ultimi anni presso il Vittoriale, tra luci e ombre di un’Italia in trasformazione.

Si va poi in Danimarca con il giovane talentuoso Thomas Vinterberg, insignito dell’Oscar per il Miglior film internazionale con il suo “Un altro giro”, interpretato dal grandissimo Mads Mikkelsen; quattro insegnanti delle scuole superiori consumano alcol ogni giorno per vedere come influisce sulla loro vita sociale e professionale. Film straordinario, che ha entusiasmato la critica e le giurie di tutto il mondo tanto da ottenere ben 40 premi e 55 nominations.

Torna poi, a grande richiesta, l’animazione con “100% Lupo” di Alexs Stadermann, perché il cinema non deve mai trascurare le giovani generazioni. Un’occasione per vedere sul grande schermo una storia di amicizia e accettazione del diverso.

https://www.liveticket.it/cinemamargherita. In alternativa si consiglia, nei fine settimana, la prenotazione mandando un messaggio Whatsapp oppure SMS al 3917156986 dalle 15 alle 22 e attendere conferma. La prenotazione non è obbligatoria. Si può acquistare il biglietto on line al sitoIn alternativa si consiglia, nei fine settimana, laWhatsapp oppure SMS al 3917156986 dalle 15 alle 22 e attendere conferma. La prenotazione non è obbligatoria.

UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg (DK, 116′,2020) Quattro amici sperimentano una teoria per stimolare la mente. Premi Oscar Miglior film internazionale oltre ad altri 40 premi Giovedì 20 maggio ore 20,30 Venerdì 21 maggio ore -18,30 Sabato 22 maggio ore 20,30 Domenica 23 maggio ore 18,20 Lunedì 24 maggio ore 20,30 IL CATTIVO POETA di Gianluca Iodice (ITA, 106, 2020) La vera storia degli ultimi anni di vita di Gabriele D’Annunzio. giovedì 20 maggio ore 18,30 venerdì 21 maggio ore 20,30 sabato 22 maggio ore 18,30 domenica 23 maggio ore11*- 20,30 lunedì 24 maggio ore 18,30 100% LUPO di Alexs Stadermann (USA,85′, 2020) Freddy Lupin è un giovane sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre sabato 22 ore 17,00 domenica 23 ore 16,30 *matinee ingresso ridotto PROSSIMAMENTE: “The Father” di Florian Zeller, “The Human Voice” di Pedro Almodóvar, “Crudelia” di Craig Gillespie

Saranno adottate tutte le misure richieste dal DL 1334/21 del 22 aprile 21: igienizzazione delle mani, rilievo della temperatura, uso della mascherina anche durante la proiezione, distanza di un metro, è vietato vendere e consumare cibo o bevande all’interno della sala.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.