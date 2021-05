GROTTAMMARE – Zanzare nuovamente nel mirino degli interventi di manutenzione urbana: è in programma per venerdì sera 21 maggio una nuova disinfestazione contro gli insetti alati a Grottammare.

L’intervento inizierà alle ore 23 e si protrarrà fino alle prime ore di sabato. In via precauzionale, la cittadinanza è invitata a mettere al riparo gli animali domestici e non esporre biancheria ad asciugare nelle ore in cui verrà eseguito il trattamento.

L’operazione è prevista nel Piano di disinfestazione annuale che comprende sia trattamenti antilarvali che adulticidi, a seconda dei periodi di riproduzione degli insetti, da eseguire su tutte le aree verdi pubbliche, parchi e giardini, alvei dei torrenti compresi. La disinfestazione è eseguita dalla ditta Quark srl di Jesi con automezzi dotati di attrezzature che nebulizzano il prodotto commerciale “Garban. Per renderla efficace, tuttavia, è essenziale anche la collaborazione dei privati.

Il Comune di Grottammare ricorda a tutti i proprietari, conduttori, detentori o aventi diritto a qualsiasi titolo di giardini, aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, lotti inedificati, e responsabili di cantieri edili, che è necessario provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione, alla regolazione delle siepi e al taglio di rami sporgenti che si protendono sulle strade comunali e a mantenere, in generale, in corretto stato di manutenzione i terreni di qualsiasi natura e destinazione.

Il dispositivo è contenuto nell’ ordinanza sindacale 88/2016, che soprattutto in questo periodo è importante tenere presente anche per evitare il proliferare di ratti, rettili o di altri inconvenienti igienico-sanitari. Non ultimo, per limitare il rischio incendi, altissimo d’estate ma non raro anche in altri periodi dell’anno. Il controllo sul rispetto dell’ordinanza è affidato al Comando di polizia locale.

