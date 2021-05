Non solo: International Motor Days arriva a Cortina d’Ampezzo nel 2022 con un evento che racchiude al suo interno tutte le componenti di spettacolarità, esperienza e product placement in location di altissimo richiamo promozionale. Il Comune di Cortina metterà a disposizione l’intero territorio e l’organizzazione creerà un evento che occuperà sia il centro città (Corso Italia), con un’esposizione di altissimo rilievo, sia le nevi di Fiames con spettacoli di auto, moto e tanti test drive su asfalto eneve. Anche l’edizione di Cortina vedrà protagonisti Vittorio Brumotti, DJ Ringo, il performer freestyler Alvaro Dal Farra e il grande sciatore Kristian Ghedina, testimonial di questo imperdibile appuntamento nella Perla delle Dolomiti. All’interno del village di Civitanova sarà presente un corner promozionale dell’evento di Cortina.

Confermata anche la data di aprile 2022 di Miami, evento realizzato in collaborazione con la municipalità di Miami. International Motor Days sarà infatti un evento collaterale al Campionato Mondiale di Formula 1 che si terrà nella città della Florida il prossimo anno. Un altro grande passo in avanti verso l’internazionalizzazione di International Motor Days.

L’edizione di Civitanova sarà preceduta da 2 eventi, il primo il 17 luglio ed il secondo il 17 agosto. In attesa dell’edizione di settembre, International Motor Days animerà il litorale con due momenti di aggregazione che coinvolgeranno le attività locali, per raccontare le attività intraprese in collaborazione con l’associazione negozianti e con l’associazione albergatori.

International Motor Days ha stretto una collaborazione con l’Associazione albergatori di Civitanova Marche per la realizzazione di una convenzione per i visitatori dell’evento. Chi soggiornerà durante i giorni di manifestazione riceverà un voucher-sconto da utilizzare nel 2022. Il 17 giugno, a 3 mesi dall’evento, partirà inoltre una campagna che coinvolgerà i diversi negozianti della città di Civitanova Marche come partner indiretto dell’evento: il protocollo d’intesa offrirà una serie di vantaggi a tutti i clienti. International Motor Days si conferma dunque come importante volano per l’economia dell’intero territorio.

International Motor Days metterà a disposizione un’area con all’interno una rampa per le evoluzioni sulla tavola a quattro ruote: skaters, neofiti e semplici appassionati potranno avvicinarsi gratuitamente a questa disciplina olimpionica con l’aiuto di istruttori professionisti.