Giornata difficile per la viabilità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO/ASCOLI PICENO – Incidenti in Riviera e nel Piceno nel pomeriggio del 17 maggio.

Tamponamento fra tre auto a San Benedetto, vicino via Moretti, un ferito secondo le prime indiscrezioni soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Rilievi affidati alla Polizia Municipale.

Ad Ascoli tamponamento invece fra due auto, in zona Porta Romana: ferite due persone, soccorse dal 118 arrivato in ambulanza e dinamica in fase di accertamento della Polizia Locale.

