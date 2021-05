SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo l’auto ribaltata al centro storico della città delle Cento Torri.

È stato un fine settimana di incidenti nel Piceno.

A Folignano un’auto è finita contro degli alberi per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Sul posto 118 e pompieri per i soccorsi al conducente.

Ad Ascoli una ciclista è caduta ed è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Sulla Valtesino, vicino Ripatransone, incidente fra tre auto. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per i soccorsi alle persone ferite.

