L’obiettivo di In Movie Fest è quello di rendere fruibile il patrimonio artistico-culturale dei luoghi della cultura più decentrati o sconosciuti, e in particolare dare spazio alle opere cinematografiche indipendenti, spesso non considerate o valorizzate adeguatamente dai Grandi Festival Internazionali esistenti. Intende anche essere veicolo e stimolo di nuove idee per creare nuove avventure artistiche per superare le crisi socio-culturali e far capire al mondo che anche i luoghi più decentrati o sconosciuti possono dar vita ad una nuova idea artistica ed intellettuale. Oltre ad incarnare la modernizzazione delle relazioni umane, spesso conflittuale e di negazione che gli esseri umani hanno con la verità, e l’opportunità di prendere coscienza rompendo l’ordine delle cose, giungendo ad un cambiamento per le nuove generazioni.