TERAMO – “Nella tarda serata di ieri una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, con due mezzi operativi, è intervenuta sulla SS80, in prossimità di una rotonda nella zona di località Collecchio nel Teramano a seguito di un incidente stradale”.

Così in una nota diffusa il 16 maggio dal Comando Provinciale dei pompieri di Teramo: “Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Opel Corsa, con a bordo due fratelli e la figlia piccola di uno dei due e una Pegeout 208 su cui viaggiavamo due ragazzi. A causa del forte impatto, avvenuto frontalmente proprio in corrispondenza della rotonda, l’uomo alla guida dell’Opel ha subito un forte trauma ed è stato trasportato all’ospedale di Teramo con un’ambulanza del 118”.

“Anche le altre persone coinvolte nell’incidente hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari e sono stati trasportati al nosocomio del capoluogo con altre ambulanze del 118 e della Croce Verde di Montorio al Vomano. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per portare soccorso alle persone infortunate e mettere in sicurezza i mezzi incidentati – si legge nella nota – Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Teramo per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente”.

